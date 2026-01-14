ΙΡΑΝ

Νέες απειλές από Τραμπ και προετοιμασίες για επίθεση

Εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια (μεταξύ των οποίων υβριδικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, εκτεταμένες επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου, νέες κυρώσεις κ.ά.) και περαιτέρω κλιμάκωση των πολυετών, επιθετικών πολιτικών έναντι του Ιράν μελετά η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα με ανάλογες κινήσεις συμμάχων τους σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Στο φόντο αυτό, διάφορες ξένες ΜΚΟ σπεκουλάρουν για τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν, διαδίδοντας «πληροφορίες» κατά τις οποίες οι νεκροί σε ταραχές κυμαίνονται από 2.000 έως... 20.000. Η ιρανική πλευρά φέρεται να επιβεβαιώνει γύρω στους 2.000, περιλαμβανομένων και εκατοντάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε χτες με 25% αύξηση δασμών κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές ή άλλες συναλλαγές με το Ιράν, διακυβεύοντας ανάμεσα στα άλλα και τη συνέχιση της εμπορικής συμφωνίας που είχε κλείσει πέρσι με την Κίνα. Μεταξύ των χωρών που συνεχίζουν απρόσκοπτα εμπορικές σχέσεις με το Ιράν δεν είναι μόνο η Κίνα, η Ρωσία ή η Βραζιλία, αλλά και στενοί εταίροι των ΗΠΑ όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά. ειδικά στην Ενέργεια.

Ο Τραμπ με τη γνωστή υποκρισία περί «ελευθερίας» «στηρίζει» λαϊκές διαμαρτυρίες και με ανάρτησή του στο Truth Social δηλώνει πως «οι δολοφόνοι θα πληρώσουν ακριβά» και πως «η βοήθεια έρχεται». Ο βασικός του στόχος όμως είναι να βγουν οι ΗΠΑ και οι μονοπωλιακοί τους όμιλοι ενισχυμένοι στη σφοδρή γεωπολιτική αντιπαράθεση με ανταγωνιστές στην Ευρασία.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον επέκρινε την απειλή Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Κίνα θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Επίσης, εκπρόσωπος του σινικού υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε πως «δεν υπάρχουν νικητές σε έναν δασμολογικό πόλεμο» και πως «η Κίνα θα διαφυλάξει σθεναρά τα θεμιτά και νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Νέο «κύμα» αντι-ιρανικών επιχειρήσεων και κυρώσεων

Οι απειλές για ευθεία επίθεση ή εναλλακτικές, υβριδικές επιθέσεις κατά του Ιράν τέθηκαν χτες βράδυ, στον Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ανώτερων αξιωματούχων σε στρατό και μυστικές υπηρεσίες. Αναφορές αμερικανικών και διεθνών ΜΜΕ μετέφεραν παράλληλα πληροφορίες για «πυρετό» ανάλογων διαβουλεύσεων στο Πεντάγωνο, τονίζοντας πως συζητούνται εκτενώς διάφορα σενάρια όπως νέες επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς (μετά από εκείνες τον Ιούνιο του 2025 σε ιρανικές πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις), κυβερνο-επιθέσεις και εκστρατείες ψυχολογικού πολέμου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ισχυρίστηκε πάντως πως τα μηνύματα που στέλνει στον Τραμπ η ιρανική ηγεσία είναι «πολύ διαφορετικά από τα μηνύματα» που εκπέμπει δημοσίως και ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα έχει «ρόλο - κλειδί» στις επαφές με το Ιράν.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της ΕΕ και μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών με πρώτες τη Γερμανία και την Ολλανδία «σέρνουν τον χορό» νέων επιθετικών πολιτικών κατά της Τεχεράνης. Η Ολλανδία προωθεί από χτες στην Ευρωπαϊκή Ενωση πρόταση για νέες εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ιράν, με πρόσχημα την κρατική καταστολή διαδηλωτών. Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, διεμήνυσε πως η Κομισιόν μελετά και πιέζει «για νέες κυρώσεις» κατά του Ιράν, ενώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Φινλανδία, κάλεσαν τους πρεσβευτές του Ιράν για να διαμαρτυρηθούν για τη «βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών» διαδηλώσεων.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την Ινδία προέβλεψε πως το ιρανικό καθεστώς «ενδέχεται να φτάνει στο τέλος του».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, που έχει διατάξει τη βάναυση καταστολή σχεδόν όλων των λαϊκών και εργατικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, κατήγγειλε... «την κρατική βία» κατά Ιρανών διαδηλωτών.

Η Ρωσία καταδίκασε χτες τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική, επισημαίνοντας ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

Με αφορμή τα νέα σχέδια κυρώσεων της ΕΕ και την προχτεσινή πρωτοφανή απόφαση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρ. Μετσόλα να απαγορεύσει σε κάθε Ιρανό αξιωματούχο και διπλωμάτες την πρόσβαση στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αντέδρασε οργισμένα αναφέροντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Πάνω από δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 70.000 Παλαιστίνιους, δεν έχουν οδηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει κάποια πραγματική δράση κατά του Ισραήλ. Ακόμα και όταν ο Νετανιάχου καταζητείται για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔ, πετάει ελεύθερα πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Αντίθετα, χρειάζονται μόνο λίγες ημέρες βίαιων ταραχών στο Ιράν για να απαγορεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την είσοδο στους διπλωμάτες μας. Οι άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι. Βλέπουν τι εκτυλίσσεται με τα ίδια τους τα μάτια. Το Ιράν δεν επιδιώκει εχθρότητα με την ΕΕ, αλλά θα ανταποδώσει οποιονδήποτε περιορισμό».

Στο Ισραήλ πάντως η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αποφύγει περαιτέρω εμπρηστικές δηλώσεις έναντι του Ιράν, αλλά ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή ασκήσεων, μεταξύ άλλων στο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, με σενάρια που περιλαμβάνουν απειλές από αέρα και θάλασσα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας.

Και φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις

Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ εξήρε τις λαϊκές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, θεωρώντας πως «έγραψαν ιστορία» και «ανέτρεψαν» τα σχέδια «των εχθρών» για «αποσταθεροποίηση του Ιράν με τη βοήθεια ντόπιων μισθοφόρων». Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε τη «μεγάλη και επική» συμμετοχή «εκατομμυρίων Ιρανών» σε κινητοποιήσεις «κατά των πρόσφατων ταραχών», τονίζοντας πως η μαζική παρουσία τους «εξουδετέρωσε τα απαίσια σχέδια ξένων εχθρών και των πρακτόρων τους».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε, σε συνέντευξή του στο «Al Jazeera», ότι το Ιράν είναι έτοιμο «για όλα τα ενδεχόμενα», ακόμη και για πόλεμο, όπως το απειλούν ΗΠΑ και Ισραήλ. Σημείωσε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ παραμένουν ανοικτοί, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επικοινωνία του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίκτοφ. Απέδωσε τον μεγάλο αριθμό θυμάτων σε ταραχές και προβοκάτσιες ξένων πρακτόρων ή των μισθοφόρων τους.