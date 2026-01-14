ΗΠΑ

Νέες συμφωνίες με μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας

Τη σταθερή στήριξη των μονοπωλίων της πολεμικής βιομηχανίας συνεχίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Χτες ανακοινώθηκε ότι θα επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην εταιρεία πυραυλικών κινητήρων της L3Harris Technologies, εξασφαλίζοντας τη σταθερή προμήθεια των κινητήρων που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα πυραύλων, όπως οι Tomahawk και οι Patriot.

Η συμφωνία έρχεται μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντ. Τραμπ για «την αργή παραγωγή όπλων» και την αύξηση των πολεμικών δαπανών του Πενταγώνου το 2027 σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Επίσης επίσκεψη σε μεγάλο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας «Ford» στο Μίσιγκαν πραγματοποίησε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε μία προσπάθεια να αλλάξει τις εντυπώσεις που προκαλούν διαδοχικά στοιχεία για αύξηση του αριθμού των ανέργων που διεκδικούν επιδόματα.

Η επίσκεψη συνέπεσε με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% τον Δεκέμβριο (σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ στα ύψη παρέμειναν το ίδιο διάστημα οι μεγάλες αυξήσεις τιμών σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης (νωπά λαχανικά, αυγά, ενοίκιο, δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα λαϊκά εισοδήματα.

Μήνυση της πολιτείας του Ιλινόι κατά της κυβέρνησης

Το ίδιο διάστημα συνεχίζονται στις ΗΠΑ οι σφοδρές αντιδράσεις πολιτών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών για την ασύδοτη δράση των πρακτόρων της ICE όχι μόνο κατά παράτυπων μεταναστών, αλλά και κατά Αμερικανών πολιτών με ρατσιστικά και άλλα κριτήρια.

Χτες, η πολιτεία του Ιλινόι κατέθεσε μήνυση κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κατηγορώντας την πως ενθαρρύνει την επικίνδυνη χρήση βίας εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται οι πράκτορες της «Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων» (ICE). Ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τζ. Μπ. Πρίτσκερ τόνισε πως «μολονότι οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως "επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης" η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά».

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές υλοποίησαν πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης για χαρακτηρισμό των «Αδελφών Μουσουλμάνων» και των παρακλαδιών του σε «τρομοκρατική οργάνωση» επιβάλλοντας κυρώσεις σε άτομα και οργανώσεις σε χώρες όπως ο Λίβανος, το Κατάρ, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία.

Παράλληλα ανακοινώθηκε χτες πως οι αμερικανικές αρχές ανακάλεσαν 10.000 θεωρήσεις διαβατηρίων κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 8.000 από τις βίζες που ανακλήθηκαν ήταν φοιτητικές.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέδωσε το γεγονός στην «απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προστατεύσει τους Αμερικανούς πολίτες και να κάνει σεβαστή την αμερικανική εθνική κυριαρχία».