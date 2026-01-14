ΚΥΠΡΟΣ

Ορίστηκε ποινικός ανακριτής μετά από διάφορες παραιτήσεις

Ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ορίστηκε στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που εγείρει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας Χριστοδουλίδη, αλλά και τις συνδέσεις του κρατικού μηχανισμού με επιχειρηματικούς κύκλους.

Την υπόθεση ανέλαβε ο πρώην δικαστής του ανωτάτου Δικαστηρίου και πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, Ανδρέας Πασχαλίδης, που σύμφωνα με τους όρους εντολής καλείται να διερευνήσει - το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο - οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το βίντεο, το περιεχόμενό του, την αυθεντικότητα, την προέλευση, τις συνθήκες, αλλά και τα κίνητρα παραγωγής και δημοσιοποίησής του, όπως και οτιδήποτε άλλο προκύψει από τη διερεύνηση.

Σημειώνουμε ότι εκτός από τον διευθυντή του γραφείου του Κύπριου Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, την παραίτησή της υπέβαλε και η Φιλίππα Κρασερά Χριστοδουλίδη (σύζυγος του Κύπριου Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη) από τη θέση της προέδρου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, καταγγέλλοντας «διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφημιστικών σχολίων» και «ανυπόστατες επιθέσεις». Ο Φορέας - που φέρεται να εμπλέκεται στη «διοχέτευση» χρηματικών ποσών για την προεκλογική εκστρατεία του σημερινού Προέδρου της χώρας κατά τις εκλογές του 2023 - συνδέεται με τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά από άπορες οικογένειες. Μετά τις εξελίξεις, η κυβέρνηση δηλώνει ότι εξετάζει την κατάργησή του.

Θυμίζουμε ότι για την έρευνα της υπόθεσης η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕ αλλά και διαφόρων κρατών (ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ κ.τ.λ. σύμφωνα με ΜΜΕ).

Δεν περιορίζονται στην Κύπρο τέτοια φαινόμενα

Σε ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου αναφέρει ότι «το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις και ποικίλες φωνασκίες, δεν παρουσιάζει ένα μεμονωμένο περιστατικό, ούτε μας ξαφνιάζει. Αποτελεί ωμή και αποκαλυπτική μικρογραφία του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το αστικό κράτος και η αστική δημοκρατία, αλλά και όσοι την υπηρετούν». Σημειώνει ότι «το κράτος δεν λειτουργεί προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά ως συλλογικός διαχειριστής των συμφερόντων της αστικής τάξης. Οι κυβερνήσεις στηρίζονται από αυτήν με κάθε διαθέσιμο μέσο, νόμιμο ή παράνομο, μέσα από μηχανισμούς χρηματοδότησης, εξυπηρετήσεων, ανταλλαγμάτων και πολιτικής προστασίας.

Τέτοια φαινόμενα δεν περιορίζονται στην Κύπρο. Αποτελούν καθολική πρακτική σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο. Στην ίδια την ΕΕ τα λόμπι θεωρούνται πλέον ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Και στην Κύπρο, τέτοια φαινόμενα έχουν μακρά ιστορία, με χρηματοδοτήσεις κομμάτων ή πολιτικών προσώπων από Κύπριους και αλλοδαπούς επιχειρηματίες, κατάχρηση εξουσίας και δωροδοκίες». Συμπληρώνει δε ότι «όσο η οικονομική και πολιτική εξουσία παραμένει στα χέρια της αστικής τάξης, φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς θα επαναλαμβάνονται. Καμία "διερεύνηση" εντός των ίδιων μηχανισμών δεν μπορεί να εξαλείψει τη διαφθορά που το ίδιο το σύστημα γεννά και αναπαράγει. Η μόνη πραγματική διέξοδος βρίσκεται στη ρήξη με το σύστημα της εκμετάλλευσης και της διαπλοκής, μέσα από τη ριζική αμφισβήτηση και ανατροπή του συστήματος που τα θρέφει».

Ερωτήματα για υπάλληλο στη ρωσική πρεσβεία

Στο μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος υπαλλήλου στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία, για τον οποίο η κυπριακή αστυνομία ειδοποιήθηκε αργά, σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ. Ακόμα, δεν επιτράπηκε η είσοδος σε κλιμάκιό της που μετέβη στην πρεσβεία για να ερευνήσει το περιστατικό, το οποίο οι ρωσικές αρχές συνέδεσαν με «βαθιά προσωπική τραγωδία» και απέδωσαν σε αυτοκτονία.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού 56χρονου που παλιότερα υπήρξε στέλεχος της ρωσικής εταιρείας «Uralkali» (έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλλίου διεθνώς). Ο 56χρονος ήταν εγκατεστημένος τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και πλέον ανήκε στα ηγετικά κλιμάκια της εταιρείας «Global Ports», ενώ τα ίχνη του αγνοούνται περίπου μια βδομάδα.