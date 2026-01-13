ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Κλιμακώνει τις απειλές στην Κούβα και τον λαό της

Στην εντεινόμενη επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στον λαό της, τις επαναλαμβανόμενες απειλές και με στρατιωτική επέμβαση για «αλλαγή καθεστώτος», οι οποίες έρχονται να «συμπληρώσουν» τον βάρβαρο αποκλεισμό του νησιού από τις ΗΠΑ, απάντησε η κυβέρνηση της Κούβας.

Σε μία ακόμα απαράδεκτη και απειλητική παρέμβαση, στον απόηχο της ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, ανέφερε προκλητικά σε ανάρτησή του: «Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (με διαφορά!), για να την προστατεύσει, και θα την προστατεύσουμε. Δεν θα υπάρχει άλλο πετρέλαιο ούτε χρήματα στην Κούβα - Μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, πριν είναι πολύ αργά».

Ο Πρόεδρος της χώρας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, απέρριψε κατηγορηματικά τις απειλές, τονίζοντας: «Οσοι τώρα ξεσπούν υστερικά την οργή τους εναντίον του έθνους μας, το κάνουν από οργή για την κυρίαρχη απόφαση αυτού του λαού να επιλέξει το πολιτικό του μοντέλο. Οσοι κατηγορούν την Επανάσταση για τις σοβαρές οικονομικές ελλείψεις που υποφέρουμε θα πρέπει να ντρέπονται, να σιωπούν. Οι δυσκολίες είναι άμεση συνέπεια των δρακόντειων μέτρων ακραίου στραγγαλισμού που μας έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και έξι δεκαετίες. Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε. Η Κούβα δεν επιτίθεται. Εχει δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την ρανίδα του αίματός της».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, επανέλαβε ότι «η Κούβα δεν λαμβάνει, ούτε έχει λάβει ποτέ, χρηματική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχονται σε καμία χώρα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, δεν έχουμε κυβέρνηση που να εμπλέκεται σε μισθοφορική δραστηριότητα, εκβιασμό ή στρατιωτικό καταναγκασμό εναντίον άλλων κρατών. Επίσης η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από αγορές που είναι πρόθυμες να κάνουν εμπόριο, χωρίς παρεμβολές από μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που επιβάλλει η Ουάσιγκτον. Ο νόμος και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας. Οι ΗΠΑ είναι ένας εγκληματικός και ανεξέλεγκτος ηγεμόνας που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Κούβα και σε αυτό το ημισφαίριο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο πρωθυπουργός της χώρας και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του κόμματος, Μανουέλ Μαρέρο Κρουζ, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οποιος προσπαθήσει να καταλάβει την Κούβα, θα μαζέψει μόνο τη σκόνη του εδάφους της που είναι βουτηγμένη στο αίμα, αν δεν χαθεί στον αγώνα».

Στο ίδιο το νησί τις τελευταίες μέρες πραγματοποιούνται συνεχείς ασκήσεις για την παλλαϊκή άμυνα, όπως και συνδιασκέψεις του Κόμματος όπου συζητούνται οι τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητα του λαού που προκαλεί η προσπάθεια στραγγαλισμού του, με την ένταση του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.