ΚΥΠΡΟΣ

Ερευνα «με βοήθεια και από ξένα κράτη» μετά το επίμαχο βίντεο

Την παραίτησή του υπέβαλε χτες ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του γραφείου του Κύπριου Προέδρου και στενός συνεργάτης του Νίκου Χριστοδουλίδη, καταγγέλλοντας «εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα» και «παραπλανητικά συμπεράσματα». Αναφέρεται στο βίντεο που τον εμφανίζει να εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού στις προεδρικές εκλογές του 2023 και εγείρει συνολικότερα ερωτήματα για διασυνδέσεις της σημερινής κυπριακής κυβέρνησης με «κύκλους» που εμφανίζονται ως επενδυτικοί.

Στο επίμαχο βίντεο εμπλέκονται επίσης ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, και άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επιχειρηματίες και φέρονταν να ενδιαφέρονται για επενδύσεις ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ στην Ενέργεια.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κ. Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί ο γενικός εισαγγελέας και ο αρχηγός της αστυνομίας, ότι στις έρευνες συμμετέχει και η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο «υβριδικής δραστηριότητας». Μεταξύ άλλων ανέφερε πως στο επίμαχο βίντεο «μπαίνουν τίτλοι και ηχητικά αφηγήματα, για να οδηγήσουν σε ένα προειλημμένο συμπέρασμα και να πληγούν η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η χώρα».

Μιλώντας σε προχτεσινή εκδήλωση ο Κύπριος Πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε πως «μπορεί να ενοχλεί κάποιους» το ότι η χώρα «αναλαμβάνει με πράξεις, και όχι με λόγια, ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί κόμβο σταθερότητας».

Χτες, σχολιάζοντας την παραίτηση Χαραλάμπους, ο Κύπριος ηγέτης υποστήριξε πως «δεν είναι πράξη πίεσης, ούτε πράξη ενοχής», αλλά «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης». Πρόσθεσε ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων και ότι είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Σε σχέση δε με αναφορές περί υβριδικού πολέμου και προειδοποιήσεων, είπε ότι η ΕΕ είχε ενημερώσει σχετικά την Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ. Για την ίδια την υπόθεση δήλωσε ότι «την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω» και κάλεσε «όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», σημειώνοντας μάλιστα ότι εκτός από την ΕΕ, στην έρευνα «υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, τόσο ο Γ. Λακκοτρύπης όσο και ο επιχειρηματίας Γ. Χρυσοχός επιβεβαίωσαν τη γνησιότητα του επίμαχου βίντεο, αλλά υποστήριξαν ότι έγινε «συρραφή» αποσπασμάτων και «άσχετες μεταξύ τους συζητήσεις» παρουσιάζονται ως ενιαίο ντοκουμέντο. Ο Γ. Χρυσοχός είναι επικεφαλής του ομίλου «Cyfield» (Κατασκευές, Real Estate) και μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως σύμβουλος στρατηγικής στην αμερικανική συμβουλευτική επιχειρήσεων «McKinsey & Company». Το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει δημόσια επιφυλάξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector, μιλώντας και για υψηλό κόστος.

Δημοσιεύματα ήδη εμφανίζουν υπηρεσίες από Ισραήλ και ΗΠΑ να συμμετέχουν στις σχετικές έρευνες, ενώ μεταξύ άλλων κυκλοφορούν και σενάρια περί «ρωσικής ανάμειξης» στην υπόθεση.

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις λίγους μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές του Μάη, και ενώ την 1η Γενάρη η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ.