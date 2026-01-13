ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέοι θάνατοι παιδιών από τις κακουχίες και το κρύο

Ενώ ο Τραμπ ετοιμάζει ...Συμβούλιο Ειρήνης και το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τον Λίβανο

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ διευρύνει τον αριθμό των θυμάτων στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, είτε με άμεσες επιθέσεις είτε με τον απάνθρωπο αποκλεισμό και τις στερήσεις.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο νοσοκομεία της Γάζας ανέφεραν ότι παρέλαβαν τα πτώματα άλλων 2 θυμάτων του ισραηλινού στρατού και 4 τραυματιών, ενώ το Σάββατο είχαν αναφερθεί οι θάνατοι 5 ακόμα Παλαιστινίων, μεταξύ τους ενός 5χρονου αγοριού και ενός 7χρονου κοριτσιού που πέθαναν από το ψύχος και τις κακουχίες. Από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα εκτιμάται ότι τις τελευταίες βδομάδες έχουν πεθάνει λόγω ψύχους τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 18 βρέφη και παιδιά!

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι την Κυριακή ήταν 71.412 νεκροί και 171.314 τραυματίες.

Από τις 10 Οκτώβρη, που ξεκίνησε η δήθεν εκεχειρία, καταγράφηκαν τουλάχιστον 442 νεκροί και 1.236 τραυματίες.

Χτες ο Χοσάμ Αλ Αστάλ, επικεφαλής ένοπλης συμμορίας που υποστηρίζεται απροκάλυπτα από το Ισραήλ, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Αχμέντ Αλ Αστάλ, ανώτερου αξιωματικού της Χαμάς, στον παράκτιο οικισμό εκτοπισμένων Μαουάσι. «Σε αυτούς που συνεργάζονται με τη Χαμάς: Η μοίρα σας είναι να σκοτωθείτε. Ο θάνατος έρχεται για εσάς», δήλωσε.

Από την πλευρά της η Χαμάς απέδωσε το περιστατικό σε «συνεργάτες των Ισραηλινών», αναφέροντας ότι ένοπλοι «συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων» πυροβόλησαν από διερχόμενο αυτοκίνητο και σκότωσαν τον Αχμέντ Αλ Αστάλ στη νότια πόλη Χαν Γιούνις.

Επιπλέον, την Κυριακή οργανώσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων κατόπιν ενημέρωσής τους από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη πέθανε μέσα στις φυλακές ο Χάμζα Αμπντάλα Αμπντούλ Χάντι Αντουάν από τη Γάζα, σε ηλικία 67 ετών. Ο 67χρονος, πατέρας 9 παιδιών, είχε συλληφθεί σε σημείο ελέγχου του στρατού στις 12 Νοέμβρη 2024 και μαρτύρησε μέσα στις φυλακές, έχοντας βιώσει - πριν τη σύλληψή του - το πένθος για τον θάνατο δύο παιδιών του από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» ετοιμάζει ο Τραμπ

Στο φόντο αυτό ο Μπισχάρα Μπαχμπάχ, Παλαιστίνιος ακαδημαϊκός και επικεφαλής της οργάνωσης «Αραβοαμερικανοί για την Ειρήνη», δήλωσε στο «New Arab» ότι τις επόμενες μέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανακοινώσει το 15μελές «Συμβούλιο Ειρήνης» που προβλέπει το άθλιο σχέδιό του για τη μετατροπή της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Μπαχμπάχ, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα είναι επικεφαλής ο Τραμπ και θα συμμετάσχουν 15 ηγετικές προσωπικότητες από Κατάρ, Αίγυπτο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και αλλού, που θα επιβλέπουν τα κεφάλαια και την πορεία ανοικοδόμησης της περιοχής.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, που θα πραγματοποιηθεί από 19 μέχρι 23 Γενάρη.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Το ίδιο διάστημα ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις καθημερινές παραβιάσεις και της «εκεχειρίας» στον Λίβανο.

Την Κυριακή το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην Μπεντ Τζμπέιλ στον νότο προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου».

Παράλληλα, ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν και την κοινότητα Κφαρ Χάτα στον νότιο Λίβανο, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

Την Πέμπτη ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «τους στόχους της πρώτης φάσης» αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και όλων των μη κρατικών οργανώσεων νότια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου για κρατικό μονοπώλιο στην κατοχή και χρήση όπλων.