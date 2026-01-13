ΙΡΑΝ

Απειλές επίθεσης από ΗΠΑ - Ισραήλ με το υποκριτικό πρόσχημα για τα «ανθρώπινα δικαιώματα»

Νέα επιθετικά σχέδια κατά του Ιράν καταστρώνουνκαι, αξιοποιώντας στο έπακρο τις λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει από τις 28 Δεκέμβρη και κλιμακώνονται ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της ζωής από τις «δυτικές» κυρώσεις, το θεοκρατικό καθεστώς και την καπιταλιστική κρίση. Και πάλι εμφανίζονται υποκριτικά τα γνωστά προσχήματα περί «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «ελευθερίας», όταν είναι ξεκάθαρο ότι και η επίθεση στο Ιράν εντάσσεται στον σφοδρό ανταγωνισμό του ευρωατλαντικού στρατόπεδο με το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό για πηγές Ενέργειας, δρόμους μεταφοράς τους, σφαίρες επιρροής.

Τις τελευταίες μέρες έχουν πληθύνει συγκρούσεις διαδηλωτών με κρατικές δυνάμεις ασφάλειας και επεισόδια προβοκατόρων και πρακτόρων ξένων δυνάμεων (εμπρησμοί σε αστυνομικά τμήματα, υποκαταστήματα τραπεζών, κυβερνητικών κτιρίων κ.ά.) με αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες νεκρούς, που φτάνουν πάνω από 540, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, και πάνω από 10.000 συλλήψεις σύμφωνα με κάποιες πηγές, που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.

Σήμερα, Τρίτη 13/1, αναμένεται (σύμφωνα και με πληροφορίες της «Wall Street Journal») να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο σύσκεψη για να εξεταστούν διάφορα σενάρια κλιμάκωσης των αμερικανικών επιθέσεων (όχι απαραίτητα κλασικού στρατιωτικού χαρακτήρα) στο Ιράν, δίχως να αποκλείονται παράλληλα και παζάρια με την ιρανική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες πως Ιρανοί αξιωματούχοι τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», προειδοποιώντας ότι «μπορεί να προηγηθεί δράση πριν από την όποια διαπραγμάτευση». Το Axios αποκάλυψε πως το Σαββατοκύριακο είχαν τηλεφωνική συνομιλία ο Ιρανός ΥΠΕΞ Α. Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συζητώντας το ενδεχόμενο μίας μεταξύ τους συνάντησης.

Τους πιθανούς στόχους επιθέσεων στο Ιράν συζήτησαν το Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ορισμένοι Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια σημαντική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στην παρούσα φάση θα υπονόμευε τις διαμαρτυρίες των Ιρανών πολιτών και θα μπορούσε να γυρίσει «μπούμερανγκ». Για τον λόγο αυτό εξετάζονται κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Γερμανο-ισραηλινό σύμφωνο και «μπλόκο» της Μετσόλα στους Ιρανούς

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπέγραψαν στην Ιερουσαλήμ διμερή «συμφωνία ασφαλείας» για την αντιμετώπιση «απειλών» που εγείρονται από το Ιράν και συμμάχους του. Σύμφωνα με το κείμενο, «το Ιράν και οι σύμμαχοί του (...) απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια».

Επιπροσθέτως ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ ενθάρρυνε την ΕΕ να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Ιρανούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η Πάολα Πινό, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν της ΕΕ στις Βρυξέλλες, δήλωσε χτες πως στην ΕΕ είναι «έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων» και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρ. Μετσόλα αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο του ιρανικού διπλωματικού προσωπικού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο Πεκίνο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα πως ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Στην Αγκυρα, απηύθυνε χτες έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση σε ΗΠΑ και Ισραήλ ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Οπως τόνισε, «οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο γειτονικό Ιράν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες κρίσεις στη χώρα και στην περιοχή».

Σχέδια (νέας) επίθεσης στο τραπέζι

Η «Wall Street Journal», επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε χτες πως στη σημερινή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο θα εξεταστούν διάφορες επιλογές έναντι του Ιράν καθώς και τα επόμενα βήματα εναντίον του, όπως στρατιωτικές επιθέσεις, ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν.

Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός, Νταν Κέιν.

Οι ΗΠΑ έχουν δεκάδες αμερικανικές βάσεις σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, ωστόσο πέρα από τις στρατιωτικές κινήσεις εξετάζονται παράλληλα και άλλα μέσα, ώστε να λειτουργήσει περισσότερο η φιλοδυτική ή φιλομοναρχική προπαγάνδα με ανάκτηση πρόσβασης των εκατομμυρίων πολιτών στο ίντερνετ, που μπλοκαρίστηκε από το βράδυ της 8ης Γενάρη. Ρόλο σε αυτό το θέμα παίζει ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ, που διαθέτει ανάμεσα και την υπηρεσία δορυφορικής πρόσβασης στο ίντερνετ, Starlink. Στο θέμα αναφέρθηκε χτες και ο Τραμπ, επισημαίνοντας τον ρόλο και τις δυνατότητες του Μασκ (και) σε αυτό το θέμα.

Στο φόντο των πολεμικών προετοιμασιών και παζαριών των ΗΠΑ, η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα.

Το τελευταίο τριήμερο στο Ιράν καταγράφηκαν και διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης, όπου κυριάρχησαν γνώριμα συνθήματα όπως: «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ». Τέτοιες διαδηλώσεις έγιναν στην Τεχεράνη, στο Κερμάν, στο Ζαχεντάν και το Μπιριτζάντ.

Σήμα για συνομιλίες

Απέναντι στις απειλές ΗΠΑ - Ισραήλ, το Ιράν κρατά στάση άμυνας δίχως να κλείνει την πόρτα σε πιθανές διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην προβούν σε «λανθασμένους υπολογισμούς», τονίζοντας ότι «σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. Ισραήλ) καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι ο νόμιμος στόχος μας».

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση κατήγγειλε ΗΠΑ και Ισραήλ πως σχεδιάζουν την αποσταθεροποίηση του Ιράν, προσθέτοντας πως οι εχθροί της χώρας έχουν φέρει «τρομοκράτες που βάζουν φωτιά σε τζαμιά, επιτίθενται σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

Την Κυριακή, οι ιρανικές αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος «προς τιμήν των μαρτύρων που σκοτώθηκαν στην αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος».

Από την άλλη, χτες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας «έχουν τον πλήρη έλεγχο» της χώρας, επαναλαμβάνοντας πως τις κινητοποιήσεις αξιοποιούν «ταραχοποιοί και τρομοκράτες» που κατέστρεψαν δημόσια περιουσία και αποκεφάλισαν αστυνομικούς σε μεθοδολογία τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους». «Εχουμε πολλά στοιχεία και μαρτυρίες που δείχνουν ανάμειξη ΗΠΑ και Ισραήλ σε αυτό τον τρομοκρατικό πόλεμο», τόνισε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση κατηγορώντας το Ισραήλ πως είναι «ευθέως υπεύθυνο». «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», κατέληξε ο ίδιος.