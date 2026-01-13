ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Επιταχύνονται οι επιχειρηματικές και άλλες επιδιώξεις των ΗΠΑ στον απόηχο της επίθεσης

Δυο τάνκερ με κινεζική σημαία που επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα έκαναν χτες αναστροφή και αποχώρησαν

Συνάντηση με ανώτατα στελέχηοργάνωσε ο Αμερικανός Πρόεδροςστον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, εστιάζοντας στα πεδία όπου πρέπει να επιταχυνθούν άμεσες επενδύσεις για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της, με ζητούμενο το Πεκίνο «να μην έχει σημαντικό έλεγχο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής», όπως διακήρυξαν από τα πρώτα 24ωρα μετά την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη μια σειρά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ υποστήριξε στη συνάντηση ότι οι επενδύσεις των μονοπωλίων στη Βενεζουέλα θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Καθώς μάλιστα τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα έχουν «εξαφανιστεί» ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση, ο Τραμπ, έχοντας απέναντί του και εκπροσώπους ευρωπαϊκών μονοπωλίων όπως η ιταλική «Eni» και η ισπανική «Repsol», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα».

Ισχυρίστηκε εξάλλου ότι πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

Πάντως ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» μέχρι να επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ενώ ενδεικτική είναι και η επιφυλακτικότητα που εξέφρασε π.χ. ο διευθύνων σύμβουλος της «ExxonMobil», Ντάρεν Γουντς, χαρακτηρίζοντας «μη επενδύσιμη» τη Βενεζουέλα «σήμερα».

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την «προστασία» των εσόδων από το βενεζουελάνικο πετρέλαιο από δικαστικές διαδικασίες, το οποίο «αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα».

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε διατεθειμένος «κάποια δεδομένη στιγμή» να συναντηθεί με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προσθέτοντας μάλιστα ότι πλέον η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «αληθινά καλά» με το Καράκας.

Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και για «συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας» σχετικά με το πρόσφατο νέο ρεσάλτο αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε τάνκερ που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται δε ότι στα τέλη της περασμένης βδομάδας αντιπροσωπεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσγειώθηκε στο Καράκας, στο πλαίσιο επαφών μεταξύ άλλων για επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας που έκλεισε το 2019.

Την ίδια στιγμή, πάντως, το αμερικανικό ΥΠΕΞ το Σάββατο κάλεσε τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», επικαλούμενο «ρευστή» κατάσταση στην ασφάλεια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χτες, δύο υπερ-δεξαμενόπλοια με κινεζική σημαία που κατευθύνονταν στη Βενεζουέλα για να παραλάβουν φορτία αργού πετρελαίου τελικά έκαναν αναστροφή και άρχισαν να επιστρέφουν στην Ασία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG (εταιρεία που διαχειρίζεται διεθνή οικονομικά δεδομένα).

Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια «Xingye» και «Thousand Sunny» που είχαν αγκυροβολήσει για βδομάδες στον Ατλαντικό, αναμένοντας οδηγίες, με φόντο τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Βενεζουέλας, αλλά και τις εξελίξεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή του Ν. Μαδούρο. Είναι δύο από τα τρία δεξαμενόπλοια που κάνουν μόνο το δρομολόγιο Βενεζουέλα - Κίνα για να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, με το οποίο το Καράκας αποπληρώνει το χρέος του προς το Πεκίνο.

Η είδηση μεταδόθηκε ενώ πριν μερικές μέρες η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες είχε συνομιλίες με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας, Λαν Χου, εκφράζοντάς του εκτίμηση για «τη σταθερή και συνεπή στάση της Κίνας στην έντονη καταδίκη της σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας».

Ευγνωμοσύνη Ροντρίγκες για διαμεσολάβηση Κατάρ

Την ίδια στιγμή, και ενώ εντείνονται ενδοαστικές διεργασίες για την «επόμενη μέρα» στη Βενεζουέλα αλλά και τους όρους συνεργασίας της με τις άλλες χώρες, η Ροντρίγκες σε χωριστή της δήλωση ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, για «την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας», βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό και το διεθνές δίκαιο.

Το Κατάρ, που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις Καράκας - Ουάσιγκτον, προσφέρθηκε εκ νέου να μεσολαβήσει, απευθύνοντας έκκληση για «επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου».

Ολα αυτά ενώ η Ροντρίγκες υποστήριξε ότι θα αντιταχθεί στην «εγκληματική επιθετικότητα» των ΗΠΑ «μέσω διπλωματικών οδών», στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους Προέδρους Βραζιλίας και Κολομβίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Γκ. Πέτρο, αλλά και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Π. Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί και μήνυμα Νικολάς Μαδούρο από τη φυλακή, που δήλωσε ότι «είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές (...) Μη λυπάστε».

«Κοινές δράσεις» συζήτησαν ΗΠΑ - Κολομβία

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκ. Πέτρο, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντ. Τραμπ, «δεσμεύτηκαν να διεξαγάγουν κοινές δράσεις» εναντίον των ανταρτών του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης) που δραστηριοποιούνται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Κολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα, μετά τις απειλές Τραμπ για «επέμβαση» και στην Κολομβία (και σε αυτήν την περίπτωση με πρόσχημα τις κατηγορίες για διασυνδέσεις με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών), ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων των δύο χωρών και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Πέτρο για συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Ο δε Μπενεντέτι έκρινε κατάλληλη τη στιγμή να τονίσει πως οι Κολομβιανοί αντάρτες «πάντα κατέληγαν στη Βενεζουέλα» και είναι απαραίτητο «να δέχονται επίθεση και από τα νώτα τους».

Ο δε υφυπουργός Εξωτερικών Μαουρίσιο Χαραμίγιο τόνισε ότι έπειτα από μήνες έντασης το κλίμα Κολομβίας και ΗΠΑ είναι αυτό του «κατευνασμού» και της «γαλήνης», ενώ βασική «πρόκληση» είναι «να διατηρήσουμε έναν καλό διάλογο» ώστε «να καθαρίσουμε το παρελθόν».

Σημειωτέον, προ ημερών ο Πέτρο δήλωσε ότι σε συνομιλία του με την Ντ. Ροντρίγκες τής πρότεινε έναν «παγκόσμιο» διάλογο για τη «σταθεροποίηση» της Βενεζουέλας.

Στο μεταξύ, χτες η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε την απελευθέρωση 116 κρατουμένων που είχαν φυλακιστεί «για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους».

Η κατάσταση «πολιτικών κρατουμένων» και «πολιτικά διωκόμενων» στη Βενεζουέλα συζητήθηκε και σε συνάντηση που είχε χτες με τον πάπα Λέοντα στο Βατικανό η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στέλεχος της αστικής αντιπολίτευσης. «Ζήτησα από τον ποντίφικα να μεσολαβήσει υπέρ όσων συνεχίζουν να αγνοούνται και να είναι θύματα απαγωγής στη χώρα μου», δήλωσε η Ματσάδο, ενώ εξέφρασε και «ευγνωμοσύνη «για την υποστήριξή του σε όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με την Ματσάδο την Πέμπτη, περίπου μια βδομάδα αφότου την είχε «αδειάσει», λέγοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού για να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα.