ΗΠΑ

Εκατοντάδες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά των πρακτόρων της ICE

Εντείνονται η οργή των Αμερικανών διαδηλωτών και η ανησυχία τους για την προκλητική και ασύδοτη δράση των μασκοφόρων πρακτόρων της «Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων», ICE, σε πολλές πόλεις της χώρας, μετά τη δολοφονία τηςστις 7 Γενάρη στη Μινεάπολις της Μινεσότα από πυρά που της έριξε εν ψυχρώ στο κεφάλι πράκτορας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το Σαββατοκύριακο έγιναν μαζικές διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως Λος Αντζελες (Καλιφόρνια), Σικάγο (Ιλινόι), Ελ Πάσο (Τέξας), Βοστόνη (Μασαχουσέτη), Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και, φυσικά, στη Μινεάπολις, όπου έγινε η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Γκουντ. Κεντρικό σύνθημα σε αυτές τις κινητοποιήσεις (που παράλληλα αξιοποιούνται στην ενδοαστική αντιπαράθεση Ρεπουμπλικάνων - Δημοκρατικών) ήταν το «Εξω για τα καλά η ICE» («ICE Out For Good»). Οι περισσότερες από αυτές τις διαδηλώσεις έγιναν έξω από κρατικές υπηρεσίες και κτίρια των ομοσπονδιακών αρχών, κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Απέναντι στις λαϊκές αντιδράσεις η κυβέρνηση απαντά με περισσότερα μέτρα αστυνόμευσης, επιλέγοντας να στείλει αστυνομικές ενισχύσεις και εκατοντάδες ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην πολιτεία της Μινεσότα και κυρίως στη Μινεάπολις, όπου σημειώθηκε ο θάνατος της 37χρονης Γκουντ, για να διευκολυνθεί «απρόσκοπτα» η δράση των πρακτόρων της ICE.

Η δράση των πρακτόρων της ICE - που συγκροτήθηκε τον Μάρτη του 2003, στο πλαίσιο της δημιουργίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτέμβρη 2001 - προκαλεί οργή και αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος του αμερικανικού λαού και σε οργανώσεις μεταναστών, καθώς προχωρά σε έρευνες, αυθαίρετες συλλήψεις και ανακρίσεις ανθρώπων σε κάθε χώρο (δρόμους, σπίτια, εργασιακούς χώρους, Εστίαση κ.λπ.) που θεωρεί ότι εμπίπτουν σε κατηγορίες «ύποπτων παράτυπων μεταναστών» βάσει φυλετικών, εθνοτικών και θρησκευτικών κριτηρίων.