ΣΥΡΙΑ

Αποχώρηση μαχητών της οργάνωσης SDF από το Χαλέπι

Την Κυριακή αποχώρησαν από το Χαλέπι της βόρειας Συρίας ένοπλοι των κουρδικών - στο μεγαλύτερο μέρος τους - «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), μετά από μεσολάβηση των ΗΠΑ και άλλων πλευρών. Οι συγκρούσεις που προηγήθηκαν, από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 24 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 129. Οπως μετέδωσε το SANA, λεωφορεία μετέφεραν τους υπόλοιπους ενόπλους από συνοικίες του Χαλεπίου σε άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας που τελούν υπό τον έλεγχο των SDF.

Νωρίτερα οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα κατάσχεσαν μεγάλες αποθήκες που περιείχαν σημαντικές ποσότητες διαφόρων όπλων και πυρομαχικών.

Χτες το πρωί υποστηρικτές των SDF πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στην έδρα του ΟΗΕ στο Καμισλί, καταγγέλλοντας τη «σιωπή της διεθνούς κοινότητας» για τις επιθέσεις των κρατικών αρχών στο Χαλέπι.

Και αμερικανικές επιδρομές

Το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) και αυτή του «διεθνούς συνασπισμού» κατά του «Ισλαμικού Κράτους» ανακοίνωσαν ότι «πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία με στόχο θέσεις τζιχαντιστών». Αυτές «στόχευσαν το ISIS σε όλη τη Συρία», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Αμερικής. Δεν ανακοινώθηκε αν προκλήθηκαν θύματα και πόσα.