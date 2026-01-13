ΚΚ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Βαρσοβίας η απαράδεκτη απόφαση απαγόρευσής του

Επικυρώθηκε από τοσε σύγκλησή του στις 15/12, ητην οποία είχε λάβει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας στις 3/12.

Η απόφαση διαγραφής του από τα μητρώα των πολιτικών κομμάτων μόλις κοινοποιήθηκε στο ΚΚ Πολωνίας, το οποίο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση καταγγελίας της ανιστόρητης και αντιδραστικής απόφασης:

«Καταδικάζουμε έντονα την απαράδεκτη απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας να διαγράψει το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας (ΚΚΠ) από το μητρώο πολιτικών κομμάτων. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε προηγούμενη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου και κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ναβρότσκι έκρινε ότι οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Κόμματος ήταν ασυμβίβαστες με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική, επειδή εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τις αρχές λόγω της παράτυπης εκλογής των δικαστών. Η απόφαση δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Monitor Polski.

Επομένως, ενάντια στην απόφαση του Δικαστηρίου να διαγράψει το Κόμμα μας από το μητρώο πολιτικών κομμάτων, το ΚΚ Πολωνίας θα λάβει μέτρα για να ασκήσει έφεση κατά αυτών των αποφάσεων και καλεί την κοινωνία να αντιταχθεί στην καταστροφή των πολιτικών ελευθεριών και στον περιορισμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.

Οι ανιστόρητες, αντικομμουνιστικές ενέργειες αποτελούν μια ευρύτερη κλιμάκωση των επιθέσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν μέρος των εντεινόμενων προετοιμασιών για περαιτέρω επιθέσεις εναντίον τους. Οι υποστηρικτές τους κάνουν μεγάλο λάθος αν πιστεύουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα του λαού ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, στους πολέμους, στην εκμετάλλευση και τη φτώχεια.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας τονίζει ότι καμία απαγόρευση δεν θα εμποδίσει τον λαό να απαιτήσει τη ζωή και τα δικαιώματα που του αξίζουν στον 21ο αιώνα, ούτε να συνεχίσει τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη».

Καταδίκη της αντικομμουνιστικής απόφασης από το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την απαράδεκτη επικύρωση της απαγόρευσης του ΚΚ Πολωνίας από τις πολωνικές αρχές, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας να διαγράψει από τα μητρώα των πολιτικών κομμάτων το ΚΚ Πολωνίας. Πρόκειται για απόφαση που υλοποιεί προηγούμενη αντικομμουνιστική ετυμηγορία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία μετά από αίτημα του Προέδρου της χώρας, Ναβρότσκι, έθετε υπό απαγόρευση το ΚΚ Πολωνίας.

Η απαγόρευση του ΚΚ Πολωνίας κινείται στο πλαίσιο των εξοργιστικών απαγορεύσεων σε χώρες της ΕΕ, που έχοντας ως βάση την ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού τιμωρούν όποιον διαδίδει τις κομμουνιστικές ιδέες: Στην Πολωνία με 3 έτη, στην Τσεχία με 5, ενώ στη Ρουμανία μεθοδεύεται πρόταση για ποινή έως και 10 ετών.

Τέτοιες αντικομμουνιστικές αποφάσεις συνοδεύουν την εντεινόμενη πολεμική προετοιμασία της ΕΕ και των κυβερνήσεων σε βάρος των λαών. Πάνε χέρι - χέρι με την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης, καθώς και με το χτύπημα στα εναπομείναντα δικαιώματα των λαών.

Απέναντι στο σκοτάδι που επιχειρούν να επιβάλουν με τέτοιες αποφάσεις, απέναντι στο σάπιο σύστημα που υπηρετούν, ΕΕ και κυβερνήσεις είναι μακριά νυχτωμένες αν νομίζουν ότι με δικαστικές αποφάσεις μπορούν να καταργήσουν την ταξική πάλη, να εμποδίσουν την πάλη του πολωνικού και των άλλων λαών, να σταματήσουν την πάλη των ΚΚ και των κομμουνιστών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της προσφυγιάς.

Το γεγονός ότι δεν μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους για την πάλη των ΚΚ έγκειται στο ότι μόνο οι κομμουνιστές διαθέτουν πραγματική διέξοδο από το αποκρουστικό παρόν και μέλλον που επιφυλάσσουν στους λαούς οι καπιταλιστές και το σάπιο σύστημά τους. Αυτή η διέξοδος είναι ο σοσιαλισμός, η νιότη του κόσμου, για την οποία αξίζει οι λαοί να παλέψουν με κάθε θυσία για να μπουν στο επίκεντρο οι δικές τους ανάγκες, σε μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους».