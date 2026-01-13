Τρίτη 13 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
Σκόπιμη παραποίηση

Στην προσπάθειά της να στηρίξει την ευρωατλαντική προπαγάνδα για τις εξελίξεις στο Ιράν, η ΕΡΤ «καταπίνει αμάσητο» ό,τι κυκλοφορεί στον κυβερνοχώρο και το προβάλει ως ...αξιόπιστο ρεπορτάζ. Ετσι, σε βίντεο σε ειδησεογραφικό δελτίο από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν πρόβαλε και πλάνα με ρίψη μολότοφ από τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στις 2 Νοέμβρη, μετά από συναυλία του ράπερ «Λεξ».

Τα πλάνα, όπως αποδείχθηκε, είχαν ανέβει σε λογαριασμό που υποτίθεται ότι μετέδιδε γεγονότα από το Ιράν, αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ότι τμήμα τους ήταν αποδεδειγμένα ...θεσσαλονικιώτικα, από την παραλιακή, και δηλώθηκε δημόσια ότι δεν είναι από το Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, η ΕΡΤ ακόμα δεν έχει βγάλει άχνα για τη σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Επιταχύνονται οι επιχειρηματικές και άλλες επιδιώξεις των ΗΠΑ στον απόηχο της επίθεσης
Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα την «αποκτήσουν» «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο»
Η Βρετανία προετοιμάζει τα στρατεύματα που θα στείλει στην Ουκρανία
Απειλές επίθεσης από ΗΠΑ - Ισραήλ με το υποκριτικό πρόσχημα για τα «ανθρώπινα δικαιώματα»
Κλιμακώνει τις απειλές στην Κούβα και τον λαό της
 Ερευνα «με βοήθεια και από ξένα κράτη» μετά το επίμαχο βίντεο
Νέοι θάνατοι παιδιών από τις κακουχίες και το κρύο
 Αποχώρηση μαχητών της οργάνωσης SDF από το Χαλέπι
Επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Βαρσοβίας η απαράδεκτη απόφαση απαγόρευσής του
Εκατοντάδες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά των πρακτόρων της ICE
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ