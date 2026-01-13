Σκόπιμη παραποίηση

Στην προσπάθειά της να στηρίξει την ευρωατλαντική προπαγάνδα για τις εξελίξεις στο Ιράν, η ΕΡΤ «καταπίνει αμάσητο» ό,τι κυκλοφορεί στον κυβερνοχώρο και το προβάλει ως ...αξιόπιστο ρεπορτάζ. Ετσι, σε βίντεο σε ειδησεογραφικό δελτίο από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν πρόβαλε και πλάνα με ρίψη μολότοφ από τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στις 2 Νοέμβρη, μετά από συναυλία του ράπερ «Λεξ».

Τα πλάνα, όπως αποδείχθηκε, είχαν ανέβει σε λογαριασμό που υποτίθεται ότι μετέδιδε γεγονότα από το Ιράν, αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ότι τμήμα τους ήταν αποδεδειγμένα ...θεσσαλονικιώτικα, από την παραλιακή, και δηλώθηκε δημόσια ότι δεν είναι από το Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, η ΕΡΤ ακόμα δεν έχει βγάλει άχνα για τη σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων.