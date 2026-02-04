ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Με το «σταγονόμετρο» οι διελεύσεις από το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν το καθημερινό αιματοκύλισμα και την τρομοκράτηση Παλαιστινίων στη Γάζα. Χτες, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 19χρονο Παλαιστίνιο στην Χάν Γιούνις, με τον νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων να ξεπερνά τουςκαι τους

Στο μεταξύ, οι κατοχικές δυνάμεις ...επιτρέπουν με το «σταγονόμετρο» τη διέλευση Παλαιστινίων από το μεθοριακό πέρασμα της Ράφας με την Αίγυπτο (τη Δευτέρα για παράδειγμα επιτράπηκαν μόλις 12 άτομα να εισέλθουν στη Γάζα και μόλις πέντε κρίσιμα τραυματίες να περάσουν στην Αίγυπτο) και προσπαθούν να μετατρέψουν όσους επιστρέφουν σε πληροφοριοδότες του στρατού, αφού προηγουμένως τους παρακρατήσουν (με το έτσι θέλω) αποσκευές, σάκους με τρόφιμα ή παιχνίδια, επιτρέποντάς τους να περάσουν μόνο με τα ρούχα που φορούν και μία μόλις τσάντα ανά άτομο.

Η Σαμπάχ αλ Ρακάμπ με τις πέντε κόρες της ήταν από τους ελάχιστους που πέρασαν τη Δευτέρα από την αιγυπτιακή πλευρά του μεθοριακού περάσματος. Είπε στο «Al Jazeera» πως περίμεναν πάνω από πέντε ώρες μέχρι να τους καλέσουν οι Αιγύπτιοι αστυνομικοί να πλησιάσουν το πέρασμα. Μετά τους σταμάτησαν 20 μέλη της αποστολής της ΕΕ και κάποια στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής, που τους έκαναν ανάκριση και εξέτασαν εξονυχιστικά τα υπάρχοντά τους.

Οταν πάτησαν το πόδι τους στη Γάζα, 12 ώρες μετά, τους σταμάτησαν Ισραηλινοί στρατιώτες στον λεγόμενο διάδρομο «Morag» που κόβει την πόλη της Ράφας από την υπόλοιπη Γάζα και αφού τους ανέκριναν σε άπταιστα Αραβικά, της πρότειναν την «επιλογή» να αφήσει ξανά τη Γάζα ή να παράσχει «πληροφορίες» στον στρατό ώστε να είναι «τα μάτια και τα αυτιά του».

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα, 12 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη Λωρίδα από την Αίγυπτο τη Δευτέρα, κατά την πρώτη ημέρα που άνοιξε ξανά η μεθοριακή διάβαση της Ράφα. Εννέα γυναίκες και τρία παιδιά εισήλθαν στη Γάζα αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα στην Αίγυπτο. Χτες, αξιωματούχος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε στο AFP ότι τρία ασθενοφόρα μετέφεραν Παλαιστίνιους ασθενείς, οι οποίοι «εξετάστηκαν αμέσως για να διευκρινιστεί σε ποιο νοσοκομείο θα μεταφέρονταν».

Οι αιγυπτιακές αρχές έθεσαν σε ετοιμότητα 150 νοσοκομεία και 300 ασθενοφόρα, όπως και 12.000 γιατρούς και 30 ομάδες επειγόντων για να υποδεχθούν τους ασθενείς από τη Γάζα, ανέφερε το αιγυπτιακό κανάλι «Al Qahera News».

Το άνοιγμα ξανά της Ράφα συνιστά «παράθυρο ελπίδας» για τους κατοίκους της Γάζας, δήλωσε χτες ο Αλι Σάαθ, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τη διαχείριση της Γάζας (NCAG), που έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση ζητημάτων καθημερινότητας στη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου υπό το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντ. Τραμπ. Το άνοιγμα του μεθοριακού αυτού σημείου διέλευσης αναμένεται επίσης να επιτρέψει την είσοδο στη Γάζα, σε ημερομηνία που δεν είναι ακόμη γνωστή, των 15 μελών που θα συγκροτήσουν την NCAG.

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Δεν θα συρθούμε σε νέο πόλεμο

Το ίδιο διάστημα, ο Ναουάφ Σαλάμ, πρωθυπουργός του Λιβάνου, που βομβαρδίζεται σχεδόν καθημερινά από τον στρατό του Ισραήλ, δήλωσε χτες πως δεν θα επιτρέψει να συρθεί η χώρα σε μία νέα σύγκρουση. Αφορμή έδωσε το πρόσφατο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, πως η οργάνωση θα αντιδράσει με τρόπο και σε χρόνο που εκείνη θα επιλέξει σε περίπτωση επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.