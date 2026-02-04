ΓΑΛΛΙΑ

Οριστικοποιήθηκε η έγκριση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού

Οριστικοποιήθηκε προχτές η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 στη Γαλλία, μετά την απόρριψη των δύο προτάσεων μομφής που κατατέθηκαν στην Εθνοσυνέλευση κατά της κυβέρνησης, η μία από την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» και η άλλη από το οπορτουνιστικό μόρφωμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), τους Οικολόγους (EELV) και το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας.

Η πρώτη έλαβε 135 ψήφους υπέρ και η δεύτερη 260, ενώ η έγκρισή τους απαιτούσε τουλάχιστον 289.

Η κυβέρνηση ενεργοποίησε το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, για επικύρωση του προϋπολογισμού με παράκαμψη της Βουλής.

Καθοριστική για την απόρριψη των προτάσεων μομφής ήταν η στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), που έδωσε στήριξη στην κυβέρνηση, στο όνομα της «δημοσιονομικής σταθερότητας».

Με βάση τον νέο προϋπολογισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει στο 5% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% το 2025. Μεταξύ άλλων προβλέπεται αύξηση κρατικών εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ, με σοβαρές περικοπές κοινωνικών και άλλων κρατικών δαπανών, ενώ οι πολεμικές δαπάνες θα εκτοξευτούν κατά περίπου 6,5 δισ. ευρώ.