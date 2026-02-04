ΝΑΤΟ

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός της αποστολής «Arctic Sentry»

Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει τον στρατιωτικό σχεδιασμό για την αποστολή «Arctic Sentry», δήλωσε χθες ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Spiegel».

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ είχαν προτείνει να αναπτυχθεί μια μόνιμη στρατιωτική «φρουρά» στην Αρκτική ως απάντηση στις επιδιώξεις των ΗΠΑ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει κατάλληλα αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην αποστολή όπλων στη Γροιλανδία, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σ. Ριάμπκοφ.

«Αν επιλέξουν να στείλουν κάποια οπλικά συστήματα στην περιοχή ή να αναπτύξουν εκεί ορισμένα στοιχεία του "Χρυσού Θόλου", θα είναι μια κατάσταση που θα απαιτήσει στρατιωτικά και τεχνικά αντισταθμιστικά μέτρα», είπε.

Στο μεταξύ, ούτε το 1/5 των Δανών δεν εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ «σύμμαχο», ενώ το 60% τις θεωρούν αντίπαλο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η Κοπεγχάγη ιστορικά είναι από τους πιο στενούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, με αμερικανικές βάσεις σε δανέζικο έδαφος να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια, συμμετοχή σε ΝΑΤΟικές αποστολές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν κ.λπ. Ωστόσο, με φόντο τη μεγάλη όξυνση των αντιθέσεων και στο εσωτερικό του ευρωατλαντικού άξονα, οι ΗΠΑ έφτασαν να απειλήσουν μέχρι και με χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος.