ΗΠΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Συνεχίζεται ο σάλος από τη δημοσιοποίηση του αρχείου Επστιν

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να καταθέσουν σε επιτροπή του Κογκρέσου που ερευνά τη δυσώδη υπόθεση του χρηματιστή Τζέφρι Επστιν, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Είχε προηγηθεί η απόφασή τους προ μηνών να αγνοήσουν κλήτευση αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εφόσον τελικά καταθέσουν, θα είναι η πρώτη φορά από το 1983 (οπότε είχε κληθεί σε κατάθεση ο Τζέραλντ Φορντ) που ένας πρώην Πρόεδρος καταθέτει σε Επιτροπή του Κογκρέσου.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος έχει δώσει ένορκες καταθέσεις για την υπόθεση, και παρότι ο Μπιλ Κλίντον έχει καταγραφεί να έχει συναντηθεί αμέτρητες φορές με τον Επστιν, να έχει πετάξει με το ιδιωτικό τζετ του ή να έχει φιλοξενηθεί και φωτογραφηθεί στο ιδιωτικό του νησί και στις επαύλεις του με νεαρά κορίτσια (κάποια ανήλικα), έχει αρνηθεί ότι εμπλέκεται σε νομικά κολάσιμες πράξεις. Η δε Χίλαρι Κλίντον έχει δηλώσει ότι «ουδέποτε» μίλησε ή συναντήθηκε με τον Επστιν.

Στο μεταξύ, κανένας από τους εμπλεκόμενους διάσημους, πλούσιους ή ανώτατους αξιωματούχους που βρίσκονταν στο «πελατολόγιο» ή στην ατζέντα επαφών του Επστιν, δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για επιλήψιμες πράξεις. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ.

Την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης ένα τεράστιο (αλλά έντονα λογοκριμένο) αρχείο 3.000.000 φακέλων (εγγράφων, βίντεο, φωτογραφιών, εικόνων), μετά από δεσμευτική απόφαση του Κογκρέσου.

Στη σκιά των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων από το αρχείο Επστιν συνεχίζονται οι αναταράξεις και στη Βρετανία, όχι μόνο από την εμπλοκή μελών της βασιλικής οικογένειας, αλλά και από τον ρόλο πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ τους του λόρδου Μάντελσον, ο οποίος εξαναγκάστηκε προχτές σε παραίτηση από το Εργατικό Κόμμα, του οποίου ήταν στέλεχος, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων επίτροπος της Κομισιόν, υπουργός Επιχειρηματικότητας, αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνησης του Γκόρντον Μπράουν και πρέσβης της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον.

Χτες έγινε γνωστό ότι ο Μάντελσον εμπλέκεται σε υπόθεση που τον φέρει να αποκαλύπτει στον Επστιν εμπιστευτικές πληροφορίες πρώην κυβερνήσεων της Βρετανίας.