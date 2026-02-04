ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στο Κίεβο ο γγ του ΝΑΤΟ για τις «εγγυήσεις ασφαλείας»

2026 The Associated Press. All

Στοβρέθηκε χτες ο γγ του ΝΑΤΟ,, ενόψει και του σημερινού δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων στομεταξύγια μια «διευθέτηση» στην

Ο Ρούτε μίλησε στη βουλή και είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Β. Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «δύσκολες επιλογές» που θα απαιτηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» που θα παρέχουν οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ στο Κίεβο, λέγοντας ότι «χρειάζεται δεσμεύσεις σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας».

«Αυτό φέρνει ο "συνασπισμός των προθύμων", συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων και μιας "κρίσιμης" αμερικανικής δικλίδας ασφαλείας».

Είπε ότι το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL προμηθεύει το 90% των πυραύλων αεράμυνας της Ουκρανίας και δήλωσε βέβαιος ότι οι σύμμαχοι θα διαθέσουν 15 δισ. δολάρια φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος, μέσω του οποίου οι ΝΑΤΟικές χώρες αγοράζουν όπλα από τις ΗΠΑ για να τα δώσουν στο Κίεβο.

Είπε ότι τα 2/3 των μελών του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Ο Ρούτε ζήτησε επίσης πιο ισότιμη «κατανομή βαρών», καθώς ορισμένα μέλη «κάνουν πολλά» και μερικά «δεν κάνουν τίποτα». Τόνισε τις θετικές συνεισφορές χωρών όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία, ο Καναδάς και η Σουηδία.

Ο Ζελένσκι, όπως και ο Ρούτε, τόνισε πως απαιτείται μεταπολεμικά ένας ουκρανικός στρατός 800.000 στρατιωτών (περίπου το τρέχον μέγεθός του), ενώ η Ρωσία ζητά να μειωθεί ο ουκρανικός στρατός στις 600.000.

Οπως τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί βασικό μέρος των «εγγυήσεων ασφαλείας», αλλά το πιο σημαντικό είναι τι «θα είναι έτοιμοι να κάνουν οι Ευρωπαίοι εάν η Ρωσία μας επιτεθεί ξανά και τι θα κάνουν οι Αμερικανοί».

Πώς θα αντιδράσουν ΕΕ - ΗΠΑ αν η Ρωσία σπάσει την εκεχειρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», το Κίεβο συμφώνησε με τους ΝΑΤΟικούς ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας εκεχειρίας από τη Ρωσία θα αντιμετωπίζονται με συντονισμένη στρατιωτική απάντηση από τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Η πρόταση συζητήθηκε σε επανειλημμένες συναντήσεις Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη και περιλαμβάνει μια πολυδιάστατη αντίδραση σε κάθε παραβίαση της εκεχειρίας.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

- Κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Ρωσία θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και εφόσον χρειαστεί, με οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται από τον ουκρανικό στρατό για να σταματήσει η παραβίαση.

- Εάν δεν σταματήσει η Ρωσία, τότε μπαίνει σε εφαρμογή η δεύτερη φάση που προβλέπει την παρέμβαση δυνάμεων από τον «συνασπισμό των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει πολλά μέλη της ΕΕ καθώς και τη Βρετανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία.

- Εάν η παραβίαση μετατραπεί σε ευρύτερη επίθεση, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, προβλέπεται συντονισμένη απάντηση από στρατιωτική δύναμη που υποστηρίζεται από τη «Δύση», με τη συμμετοχή του αμερικανικού στρατού.

Μόσχα: Νόμιμοι στόχοι τα «δυτικά» στρατεύματα

Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει απορρίψει τις προτεινόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» και έχει δηλώσει ότι δεν θα συμφωνήσει σε εκεχειρία χωρίς πρώτα να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία για το τέλος του πολέμου, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στη Ρωσία.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών δυτικών χωρών στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ως ξένη επέμβαση που αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ.

Επανέλαβε δε ότι οι «δυτικές» χώρες - οι οποίες συζητούν μια πιθανή ανάπτυξη στην Ουκρανία για την «εξασφάλιση» οποιασδήποτε «ειρηνευτικής» συμφωνίας - πρέπει να καταλάβουν «ότι όλα τα ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εάν αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Ρωσικοί μαζικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Το Κίεβο δηλώνει ότι σκοπεύει να σκληρύνει τη διαπραγματευτική του γραμμή μετά τις χτεσινοβραδινές ρωσικές επιθέσεις.

Η επίσκεψη του Ρούτε σημειώθηκε μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 450 drones και περίπου 70 πυραύλους τη νύχτα της Δευτέρας, με φόντο την πρόσφατη παύση στις εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, αν και οι δύο πλευρές διαφώνησαν ως προς το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη «να παίξει το παιχνίδι» και να καταλήξει σε μια συμφωνία - αποδεκτή από το Κίεβο - με τη ρωσική πλευρά, αλλά πρόσθεσε ότι η νέα μαζική ρωσική επίθεση ήταν ένα «πολύ κακό σημάδι» ενόψει μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να υπάρξουν «συνέπειες» για την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παραβίασε τους όρους της ενεργειακής εκεχειρίας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Η Ουγγαρία προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ για το ρωσικό αέριο

Η Ουγγαρία προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας την ακύρωση του νέου κανονισμού REPowerEU που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει κατά πλειοψηφία στα τέλη του περασμένου έτους στην πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Πρώτον, οι απαγορεύσεις εισαγωγών Ενέργειας μπορούν να επιβληθούν μόνο μέσω κυρώσεων, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία. Ο συγκεκριμένος κανονισμός υιοθετήθηκε συγκαλυμμένα ως μέτρο εμπορικής πολιτικής», ανέφερε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ, Π. Σιγιάρτο.

«Δεύτερον», πρόσθεσε, «οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ξεκάθαρα ότι κάθε κράτος - μέλος αποφασίζει μόνο του για το ενεργειακό του μείγμα και τους προμηθευτές του».

Ως τρίτο επιχείρημα, ο Ούγγρος υπουργός επικαλέστηκε την αρχή της «ενεργειακής αλληλεγγύης».

Στο μεταξύ, και η Σλοβακία έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να προσβάλει νομικά τον κανονισμό.