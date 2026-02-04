Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επέμεινε σε δηλώσεις του ότι το Μεξικό θα σταματήσει τις παραδόσεις πετρελαίου που έκανε προς την Κούβα από το 2023. Να σημειωθεί ότι το Μεξικό είναι πλέον βασικός προμηθευτής πετρελαίου της αποκλεισμένης Κούβας, μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και τις εξελίξεις που ακολούθησαν.
Με συνθήματα όπως «Κάτω το εμπάργκο», «Ζήτω η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», «Ναι στην Κούβα, όχι στους Γιάνκηδες», «Μεξικάνικο πετρέλαιο στην Κούβα», οι διαδηλωτές στην Πόλη του Μεξικού καταδίκασαν την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας κατά του κουβανικού λαού.
Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν δυνάμεις του ΚΚ Μεξικού, το οποίο μάλιστα οργανώνει και καμπάνια αλληλεγγύης ειδικά για την αποστολή πετρελαίου στην Κούβα.
Στο μεταξύ, μιλώντας στο «Associated Press» ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο δήλωσε ότι η Κούβα είναι έτοιμη να έχει «άτυπο διάλογο» με τις ΗΠΑ, «με στόχο να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια αξιοσέβαστη, σοβαρή συνύπαρξη, παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μας».
Κατά τ' άλλα, υπογράμμισε ότι οι πιέσεις της Ουάσιγκτον «μας υποχρεώνουν να διερχόμαστε πολύ δύσκολη περίοδο» και «προετοιμαζόμαστε» γι' αυτό, «όχι μόνο από σήμερα». «Εχουμε καταρτίσει σχέδια για το τι θα μπορούσε να συμβεί με τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για σενάρια που θα επιθυμούσαμε, αλλά δεν είναι κάτι που μας καταλαμβάνει εξαπίνης».