ΜΕΞΙΚΟ

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον κουβανικό λαό

έστειλε η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακήκαθώς οι ΗΠΑ βάζουν μπροστά νέα σχέδια για τον οικονομικό στραγγαλισμό της Κούβας, ενώ η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Μεξικού παζαρεύει με την Ουάσιγκτον για τα συμφέροντα της μεξικανικής αστικής τάξης, πάνω στις πλάτες του κουβανικού λαού.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επέμεινε σε δηλώσεις του ότι το Μεξικό θα σταματήσει τις παραδόσεις πετρελαίου που έκανε προς την Κούβα από το 2023. Να σημειωθεί ότι το Μεξικό είναι πλέον βασικός προμηθευτής πετρελαίου της αποκλεισμένης Κούβας, μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Με συνθήματα όπως «Κάτω το εμπάργκο», «Ζήτω η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», «Ναι στην Κούβα, όχι στους Γιάνκηδες», «Μεξικάνικο πετρέλαιο στην Κούβα», οι διαδηλωτές στην Πόλη του Μεξικού καταδίκασαν την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας κατά του κουβανικού λαού.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν δυνάμεις του ΚΚ Μεξικού, το οποίο μάλιστα οργανώνει και καμπάνια αλληλεγγύης ειδικά για την αποστολή πετρελαίου στην Κούβα.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο «Associated Press» ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο δήλωσε ότι η Κούβα είναι έτοιμη να έχει «άτυπο διάλογο» με τις ΗΠΑ, «με στόχο να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια αξιοσέβαστη, σοβαρή συνύπαρξη, παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μας».





Ξεκαθάρισε ότι για την Κούβα είναι εκτός διαπραγμάτευσης θέματα όπως το Σύνταγμα, η οικονομία και το σύστημα διακυβέρνησής της, «αλλά υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε».

Κατά τ' άλλα, υπογράμμισε ότι οι πιέσεις της Ουάσιγκτον «μας υποχρεώνουν να διερχόμαστε πολύ δύσκολη περίοδο» και «προετοιμαζόμαστε» γι' αυτό, «όχι μόνο από σήμερα». «Εχουμε καταρτίσει σχέδια για το τι θα μπορούσε να συμβεί με τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για σενάρια που θα επιθυμούσαμε, αλλά δεν είναι κάτι που μας καταλαμβάνει εξαπίνης».