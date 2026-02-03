ΚΟΥΒΑ

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους και την άθλια προπαγάνδα

Μετά τις νέες κινήσεις στραγγαλισμού του κουβανικού λαού, ο Αμερικανός πρέσβης κάνει περιοδεία για «να γνωρίσει τις συνθήκες του»!

ενάντια στηνκαι στον ηρωικό λαό της εντείνουν οιμε αιχμή του δόρατος τηντου Νησιού της Επανάστασης, συνεχίζοντας παράλληλα την άθλια προπαγάνδα τους και διαμορφώνοντας προσχήματα και για πιο άμεσες επεμβάσεις.

Σε συνέχεια της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα στις αρχές Γενάρη - η οποία αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή της Κούβας σε πετρέλαιο - και το επακόλουθο στενό «μαρκάρισμα» των ΗΠΑ στο Καράκας, μεταξύ άλλων για την πλήρη διακοπή παραδόσεων βενεζολάνικου πετρελαίου στην Αβάνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ εξέδωσε διάταγμα με το οποίο στις 29 Γενάρη η αμερικανική κυβέρνηση απείλησε επίσημα με δασμούς οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει με πετρέλαιο την Κούβα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αβάνα, Μάικ Χάμερ, ξεκίνησε και ...περιοδείες στην κουβανική επικράτεια «για να γνωρίσει ποιες είναι οι ανησυχίες και οι συνθήκες για τον κουβανικό λαό» (!), όπως έχει το θράσος η αμερικανική διπλωματική αντιπροσωπεία να αναφέρει σε ανάρτησή της...

Οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές, που έχουν επιβάλει βάρβαρο αποκλεισμό της Κούβας για πάνω από 6 δεκαετίες, που συμπεριλαμβάνουν την Κούβα στην απαράδεκτη «λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία» και που έρχονται τώρα να προσθέσουν νέα απάνθρωπα μέτρα και απειλές ...«ανησυχούν» τάχα για τις «συνθήκες για τον κουβανικό λαό».

Μάλιστα η αμερικανική πρεσβεία είχε το θράσος να καταγγείλει τις οργισμένες αντιδράσεις Κουβανών πολιτών που στην άφιξη του Χάμερ και της συνοδείας φώναζαν «Τρομοκράτη!», «Δολοφόνε!», «Κάτω το εμπάργκο!», «Θέλουμε μια Κούβα ελεύθερη!», ως «παρενόχληση» του Αμερικανού πρέσβη (!) και «καθαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», που «δεν θα γίνει ανεκτή»...

Καταγγελίες από το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας

Από τη μεριά του το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το αμερικανικό προεδρικό διάταγμα της 29ης Γενάρη, καταγγέλλει «τους εκβιασμούς, τις απειλές και τον άμεσο εξαναγκασμό τρίτων χωρών» με τους οποίους η κυβέρνηση των ΗΠΑ εντείνει την πίεση και τις «ενέργειες οικονομικής ασφυξίας» κατά της Κούβας και του λαού της.

«Εδραιώνεται ένας επικίνδυνος τρόπος άσκησης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, με τη βία, και ασκούνται οι φιλοδοξίες τους για να εξασφαλίσουν την ιμπεριαλιστική ηγεμονία τους», τονίζει το κουβανικό ΥΠΕΞ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το πρόσφατο διάταγμα Τραμπ «συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και παραβιάζει επίσης τη Διακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως "Ζώνης Ειρήνης"», αλλά και «επικυρώνει ότι η κυβέρνηση αυτής της χώρας είναι εκείνη που απειλεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής και του κόσμου».

Επισημαίνει δε ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο αφού απέτυχε για 67 χρόνια να καταστρέψει μια γνήσια και νόμιμη πολιτική και επαναστατική διαδικασία πλήρους κυριαρχίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προώθησης της ειρήνης και της αλληλεγγύης με τον υπόλοιπο κόσμο», ενώ προσθέτει πως «είναι ευρέως τεκμηριωμένη η ιστορική βούληση της Κούβας να διατηρήσει έναν σοβαρό, υπεύθυνο διάλογο με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση το διεθνές δίκαιο, την κυρίαρχη ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, το αμοιβαίο όφελος, χωρίς παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις και με απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία και στην κυριαρχία των κρατών».

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, στις 1/2, το κουβανικό ΥΠΕΞ απορρίπτει τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι η Κούβα αποτελεί «κράτος - χορηγό της τρομοκρατίας», δηλώνεται ότι δεν απειλεί κανέναν και ότι θα υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και ακεραιότητά της.

Ταυτόχρονα η Κούβα «προτείνει την ανανέωση της τεχνικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, η καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών, η κυβερνοασφάλεια, η εμπορία ανθρώπων και τα οικονομικά εγκλήματα, και θα συνεχίσει να ενισχύει το νομικό της πλαίσιο για την υποστήριξη αυτών των προσπαθειών, γνωρίζοντας ότι όταν υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές, έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα μέτωπα».

Συνομιλία των ΥΠΕΞ Κούβας - Ρωσίας

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του ο Ντ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «μιλάμε με τους Κουβανούς, τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κούβα (...) Θα δούμε τι θα συμβεί (...) νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα».

Την ίδια στιγμή η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ - συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις «ήξεις αφήξεις» - δήλωσε ότι «θα στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, επιλύοντας παράλληλα διπλωματικά το ζήτημα των παραδόσεων πετρελαίου για ανθρωπιστικούς λόγους», προσθέτοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Ουάσιγκτον για να γίνουν «πλήρως κατανοητές οι επιπτώσεις» του διατάγματος Τραμπ.

Είπε ακόμα ότι «η εφαρμογή τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, πλήττοντας άμεσα τα νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες υπηρεσίες απολύτως απαραίτητες για τον κουβανικό λαό».

Την περασμένη βδομάδα η Σεϊνμπάουμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εστιάζοντας σε θέματα και για την «ασφάλεια στην περιφέρεια», ισχυριζόμενη ότι μέχρι τώρα δεν συζήτησε «ποτέ το ζήτημα του κουβανικού πετρελαίου με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Πάντως, μεταξύ των δύο πλευρών «τρέχουν» εντατικά παζάρια για τους όρους ανανέωσης της διμερούς εμπορικής συνεργασίας τους, αλλά και της συμφωνίας ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικού.

Τέλος, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του, Μπρούνο Ροντρίγκες, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις οικονομικές πιέσεις «που ασκούνται στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης και της παρεμπόδισης ανεφοδιασμού του νησιού με ενεργειακούς πόρους», εκφράζοντας τη «σταθερή βούληση» της Μόσχας «να συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα την αναγκαία πολιτική και υλική στήριξη».