ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΕΕ εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης της πολεμικής προετοιμασίας

Ο μηχανισμός δανεισμού ESM και ένα νέο πρόγραμμα SAFE στο «τραπέζι»

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τηνδιεξάγεται αύριο και μεθαύριο στομεταξύενώ το Σάββατο ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου,συνάντησε στητον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑτον υπουργό Οικονομικώνκαι τονσύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου.

Οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες είχαν γίνει στο Αμπού Ντάμπι στις 23 - 24 Γενάρη.

Την Παρασκευή το Κρεμλίνο είχε δηλώσει ότι αναστέλλει τα ρωσικά πλήγματα στην πόλη του Κιέβου μέχρι την Κυριακή, έπειτα από αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, προκειμένου «να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων».

Στο μεταξύ, την Κυριακή ο Ουκρανός υπουργός Αμυνας ευχαρίστησε τον Ιλον Μασκ και την εταιρεία του, «SpaceX», επειδή έλαβαν μέτρα προκειμένου να μην μπορεί η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας Starlink για να στείλει drones πάνω από την Ουκρανία.

Σε μήνυμα που ανάρτησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος ανέφερε: «Φαίνεται πως τα μέτρα που λάβαμε για να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία λειτούργησαν. Πείτε μας αν χρειάζονται και άλλα μέτρα».

ΕΕ: Στήριξη στην Ουκρανία, πίεση στη Ρωσία

Την πάγια θέση της ΕΕ ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι.

Μάλιστα η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Υπογραμμίζοντας την «ακλόνητη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία», υπενθύμισε τις «εκατοντάδες γεννήτριες» που έχουν αποσταλεί για θέρμανση και φως, το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το υπό συζήτηση σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Γερμανία με την υποψία της παραβίασης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και συγκεκριμένα για εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής όπλων, μέσω εικονικών εταιρειών και με την εμπλοκή ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η οποία εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης, οι πέντε άνδρες φέρονται να έχουν αποκρύψει αποστολές, από το Λούμπεκ στο Σλέσβιχ - Χολστάιν προς τη Ρωσία, μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού για την κατασκευή όπλων. Στις περίπου 75 υποθέσεις που ερευνώνται, κάποιοι από τους παραλήπτες είναι σαφώς εταιρείες κατασκευής όπλων, ενώ η αστυνομία υπολογίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί περί τις 16.000 παραβιάσεις κανονισμών εμπάργκο, με την αξία των προϊόντων να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Εξετάζεται ρόλος του ESM στη χρηματοδότηση της πολεμικής προετοιμασίας

Για να καλυφθούν οι «αυξημένες αμυντικές ανάγκες» των κρατών - μελών της ΕΕ στο πλαίσιο οξυμένου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, συζητιέται ένας πιθανός νέος ρόλος που θα μπορούσε να αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) - που συστάθηκε το 2012 στη διάρκεια της τότε καπιταλιστικής κρίσης για να δανείζει χρήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Οπως μετέδωσε το «Reuters», υπάρχει συζήτηση ο ESM, με δυνατότητα χρηματοδότησης άνω των 430 δισ. ευρώ, να δανείσει χρήματα σε χώρες για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο ESM θα μπορούσε να δώσει γραμμές πίστωσης για την «άμυνα» χωρίς να απαιτεί αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε αντάλλαγμα, π.χ. στα μικρότερα κράτη της Ευρωζώνης.

Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως «είναι προφανές ότι η σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ γίνεται ολοένα και πιο ταραχώδης» και πως «οποιαδήποτε τέτοια οικονομική υποστήριξη θα ήταν σημαντική, καθώς θα χρησιμοποιηθεί επί της ουσίας ένα ταμείο που συστάθηκε στο αποκορύφωμα της κρίσης της Ευρωζώνης».

Πάντως, τα δάνεια πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης που υποστηρίζουν τον ESM.

Η υποστήριξη του ESM θα μπορούσε άλλωστε να λειτουργήσει κατά παρόμοιο τρόπο με το SAFE της EE, σύμφωνα με το «Reuters».

Η Βρετανία θέλει να μπει στο «SAFE 2»

Το ενδιαφέρον της Βρετανίας να ενταχθεί σε έναν δεύτερο πιθανό μηχανισμό πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για εξοπλισμούς εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι το Λονδίνο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μ. Σέφκοβιτς και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένεται να μεταβούν στο Λονδίνο για συνομιλίες αυτήν τη βδομάδα.

Σύμφωνα με το «Reuters», η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο έναρξης μιας δεύτερης έκδοσης του προγράμματος δανείων SAFE.

Το βρετανικό σχέδιο για ένταξη στο αρχικό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, κατέρρευσε τον Νοέμβρη, αφού η κυβέρνηση του Στάρμερ αρνήθηκε να καταβάλει οικονομική συνεισφορά για την ένταξη.

Ερωτηθείς αν η Βρετανία θα επιδιώξει να ενταχθεί σε μια νέα έκδοση του SAFE, ο Στάρμερ είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να επανεξοπλιστεί.

«Αυτό θα μας υποχρεώσει να εξετάσουμε προγράμματα όπως το SAFE και άλλα, για να δούμε αν υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε πιο στενά».