ΗΠΑ

Συνέχεια στις απειλές επίθεσης από τις ΗΠΑ, παράλληλα με παζάρια

Παζάρι εν μέσω άμεσων στρατιωτικών απειλών των ΗΠΑ για επίθεση κατά του Ιράν είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση χωρών της περιοχής και της Ρωσίας. Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ του Σαββάτου στη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, ο Αμερικανός Πρόεδροςεκτίμησε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται «σοβαρά», εκφράζοντας την ελπίδα πως θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή. Ερωτηθείς αν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το Ιράν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια απάντηση. Αμέσως μετά όμως εκτόξευσε τις γνωστές απειλές: «Εχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί...».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος της περασμένης βδομάδας βρέθηκε με πλήρη μυστικότητα στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός επιτελάρχης, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, που συναντήθηκε μεταξύ άλλων στο Πεντάγωνο με τον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Νταν Κέιν, και συζήτησαν σχέδια επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές ορισμένων ισραηλινών ΜΜΕ, από τις επαφές που είχε στο Πεντάγωνο ο Ε. Ζαμίρ κατάλαβε ότι μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Περαιτέρω διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να έχει και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ επιδιώκει να συναντήσει μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου και τον Ισραηλινό επιτελάρχη Ε. Ζαμίρ. Σε αυτό το φόντο, χτες το βράδυ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για ενημέρωση «σε θέματα ασφαλείας» ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Yes Atid», Γιαΐρ Λαπίντ, δηλώνοντας ότι «ολόκληρο το κράτος του Ισραήλ είναι ενωμένο κατά του Ιράν».

Διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ζήτησε ο Ιρανός Πρόεδρος

Στην άλλη πλευρά, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ζήτησε την (επαν)έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ, μετά από δηλώσεις του Τραμπ ότι επιθυμεί «μια συμφωνία» για «αποτροπή» της στρατιωτικής «δράσης» κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Fars», που επικαλέστηκε κυβερνητική πηγή, ο Πεζεσκιάν διέταξε «την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ». Με βάση άλλες πηγές, οι συνομιλίες αυτές θα γίνουν ανάμεσα στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την ερχόμενη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Αραγτσί την Κυριακή στο CNN, η ιρανική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι «εφικτή» μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό «Axios» μετέδωσε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση μιας συνάντησης αυτήν τη βδομάδα ανάμεσα στον Γουίτκοφ και σε Ιρανούς αξιωματούχους, στην Αγκυρα.

Στο θέμα αναφέρθηκε χτες ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι «χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές στην ανταλλαγή μηνυμάτων» με τις ΗΠΑ. Επίσης χτες ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε την προθυμία της Μόσχας να προσφέρει «τις υπηρεσίες της» στην εξεύρεση λύσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οπως είπε, «εδώ και πολύ καιρό» το θέμα της πιθανότητας να αναλάβει η Ρωσία τον εμπλουτισμό ουρανίου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος είναι «στην ατζέντα». Επιβεβαίωσε επίσης τις προσπάθειες της Μόσχας και τις επαφές «με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» για αποκλιμάκωση των εντάσεων «πέριξ του Ιράν».

Το «όχι» της Ιορδανίας

Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, χτες και η Ιορδανία ανακοίνωσε διά του υπουργού Εξωτερικών Αιμαν Σαφάντι ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν το έδαφος και ο εθνικός εναέριος χώρος της Ιορδανίας για επίθεση ή «στρατιωτική δράση» κατά του Ιράν, ή για την έναρξη ενός «περιφερειακού πολέμου».

Τον κίνδυνο περιφερειακού πολέμου είχε θίξει το Σαββατοκύριακο ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Νωρίτερα χτες, πάντως, κλήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν για επίδοση νότας διαμαρτυρίας οι πρέσβεις των 27 χωρών της ΕΕ, εξαιτίας της απόφασης Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών να χαρακτηρίσουν «τρομοκρατική οργάνωση» τους Ιρανούς «Φρουρούς της Επανάστασης». Προηγουμένως το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανταπέδωσε χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους στρατούς των χωρών της ΕΕ.

Να σημειωθεί τέλος ότι την Κυριακή προκάλεσε ανησυχία έκρηξη που σημειώθηκε σε κτιριακό συγκρότημα κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του νότιου Ιράν, και η οποία ανακοινώθηκε αργότερα ότι οφειλόταν σε διαρροή αερίου. Ξεχωριστά ανάλογα συμβάντα σημειώθηκαν την ίδια μέρα και σε άλλες περιοχές του Ιράν, με αποτέλεσμα να τροφοδοτηθούν φήμες περί δολιοφθοράς.