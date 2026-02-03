ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ - ΙΝΔΙΑΣ

Το Νέο Δελχί θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο

Σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία κατέληξαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, μόλις μία βδομάδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ινδίας - ΕΕ, για την οποία είχε εκφράσει «μεγάλη απογοήτευση» η Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η Ινδία συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στο 18% από το 25%, ενώ οι δασμοί της Ινδίας στα αμερικανικά προϊόντα θα μηδενιστούν.

«Ηταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Μόντι «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα. Αυτό θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ΗΠΑ και Ινδία κατέληξαν «σε μια εμπορική συμφωνία (...) σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν μειωμένους αμοιβαίους δασμούς, μειώνοντάς τους από 25% σε 18%. Ομοίως, (η Ινδία) θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΜΗΔΕΝ».

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, πάνω από 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε Ενέργεια, τεχνολογία, γεωργικά προϊόντα, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ», ανέφερε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μόντι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την εμπορική συμφωνία και τη μείωση των δασμών στην Ινδία στο 18%.