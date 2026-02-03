Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ - ΙΝΔΙΑΣ
Το Νέο Δελχί θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στο 18%

Σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία κατέληξαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, μόλις μία βδομάδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ινδίας - ΕΕ, για την οποία είχε εκφράσει «μεγάλη απογοήτευση» η Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η Ινδία συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στο 18% από το 25%, ενώ οι δασμοί της Ινδίας στα αμερικανικά προϊόντα θα μηδενιστούν.

«Ηταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Μόντι «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα. Αυτό θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ΗΠΑ και Ινδία κατέληξαν «σε μια εμπορική συμφωνία (...) σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν μειωμένους αμοιβαίους δασμούς, μειώνοντάς τους από 25% σε 18%. Ομοίως, (η Ινδία) θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΜΗΔΕΝ».

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, πάνω από 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε Ενέργεια, τεχνολογία, γεωργικά προϊόντα, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ», ανέφερε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μόντι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την εμπορική συμφωνία και τη μείωση των δασμών στην Ινδία στο 18%.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Ουάσιγκτον πιέζει για κοινούς δασμούς σε Κίνα - Ρωσία (2025-09-11 00:00:00.0)
Σε πρώτο πλάνο οι απειλές των ΗΠΑ για «δευτερεύοντες» δασμούς σε Κίνα και Ινδία (2025-08-01 00:00:00.0)
Προχωρά ο μηχανισμός «SAFE» για την πολεμική προπαρασκευή της ΕΕ (2025-07-31 00:00:00.0)
Αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Κίνας θα συναντηθούν στην Ελβετία (2025-05-08 00:00:00.0)
Εντείνεται ο «εμπορικός πόλεμος» (2025-02-04 00:00:00.0)
Δυναμώνουν οικονομική και στρατιωτική συνεργασία (2014-11-20 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η ΕΕ εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης της πολεμικής προετοιμασίας
Ο Ντράγκι καλεί σε «ευρωπαϊκή ομοσπονδία», ο Μερτς σε «ειδική πλειοψηφία»
Συνέχεια στις απειλές επίθεσης από τις ΗΠΑ, παράλληλα με παζάρια
Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους και την άθλια προπαγάνδα
 Δεκάδες νεκροί κατά το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα
 Πληθαίνουν τα θολά σημεία στη συμφωνία κυβέρνησης - SDF
 Εντείνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην κρατική καταστολή
 Μια ακόμα πτυχή της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήματος
 Νέες επαφές για την «πολυμερή συνεργασία» τους
 Μπροστά στις νέες απειλές των ΗΠΑ απαιτούμε κάτω τα χέρια από την Kούβα!
 Στον Λευκό Οίκο σήμερα ο Πρόεδρος της Κολομβίας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ