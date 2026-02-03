ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μπροστά στις νέες απειλές των ΗΠΑ απαιτούμε κάτω τα χέρια από την Kούβα!

«Μπροστά στις νέες απειλές των ΗΠΑ απαιτούμε: Kάτω τα χέρια από την Kούβα!», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, επισημαίνοντας τα εξής:

«Εχοντας αποθρασυνθεί μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, η διακυβέρνηση Τραμπ τώρα εντείνει ακόμα περισσότερο την επιθετικότητά της ενάντια στην Κούβα, με το γελοίο επιχείρημα ότι ''αντιμετωπίζει επιθετικές ενέργειες''. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και την περίπτωση "ναυτικού αποκλεισμού" του Νησιού της Επανάστασης.

Πρόκειται για προσπάθεια να ενταθεί ο οικονομικός και εμπορικός στραγγαλισμός της Κούβας, να γενικευτούν στερήσεις και ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο κουβανικός λαός ως αποτέλεσμα των δεκαετιών του καταδικαστέου εμπάργκο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, αλλά και των πρόσθετων μέτρων που έχει λάβει η διακυβέρνηση Τραμπ, σε συνέχεια των προηγούμενων, όπως η ένταξη της Κούβας στην απαράδεκτη ''λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία''.

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις νέες απειλές του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ σε βάρος της Κούβας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας.

Καλούμε τον ελληνικό λαό και τη νεολαία του, τους λαούς όλου του κόσμου που διαχρονικά βρίσκονται στο πλάι της Κούβας, να κλιμακώσουν την πάλη τους. Να απαιτήσουν να σταματήσει τώρα ο εγκληματικός αποκλεισμός της Κούβας, να διαγραφεί τώρα η Κούβα από την απαράδεκτη ''λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία''.

Απέναντι στην ένταση της επιθετικότητας των ΗΠΑ, βροντοφωνάζουμε ''Η Κούβα δεν είναι μόνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!''».