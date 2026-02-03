Στον Λευκό Οίκο σήμερα ο Πρόεδρος της Κολομβίας

Τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκ. Πέτρο, θα δεχτεί σήμερα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, με φόντο τις εντεινόμενες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να κατοχυρώσει την κυριαρχία των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους σε όλη τη Λατινική Αμερική, ενάντια στη σημαντική διείσδυση αντίπαλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως η Κίνα αλλά και η Ρωσία.

Ο Πέτρο αναμένεται να συζητήσει με τον Τραμπ μια σειρά θέματα των διμερών σχέσεων, αλλά και να συναντήσει επιχειρηματίες, όπως και να πάρει μέρος σε συζητήσεις όπως αυτή για την «κλιματική αλλαγή», με δεδομένες μια σειρά επενδύσεις που επιταχύνονται στο όνομα της «υπεράσπισης του περιβάλλοντος» κ.τ.λ.

Πριν τη συνάντηση Τραμπ - Πέτρο έχουν προηγηθεί η αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη στη Βενεζουέλα, οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ ενάντια και στην κυβέρνηση της Κολομβίας, αλλά και διάφορες κινήσεις που δείχνουν προθέσεις «συνεργασίας», μεταξύ άλλων και με τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Προέδρων αλλά και των ΥΠΕΞ τους.

Σημειωτέον ότι στο ίδιο πλαίσιο των αυξανόμενων επαφών, με έμφαση στη «σταθερότητα της περιφέρειας», ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, την Κυριακή συζήτησε τηλεφωνικά με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, Μάουρο Βιέιρα, με τον οποίο συμφώνησαν «να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Τράπεζας Εξαγωγών - Εισαγωγών (Export-Import Bank), Τζον Γιοβάνοβιτς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί «λογοδοσία» γύρω από τη διαφάνεια των εσόδων από τις πωλήσεις του βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Η Μόσχα δηλώνει ότι «στη Βενεζουέλα έγινε προδοσία»

Ολα αυτά ενώ υψηλούς τόνους για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα χρησιμοποίησε η Μόσχα, που διά στόματος του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, είπε ότι «αυτό που συνέβη στον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο αποτελεί προφανώς παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου» και ότι αν γινόταν το ίδιο με τον Τραμπ, τότε «οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα το θεωρούσαν πράξη πολέμου».

Ο δε Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ, Β. Νεμπένζια, είπε ότι «στη Βενεζουέλα, χωρίς αμφιβολία, έγινε μια προδοσία. Είναι κάτι για το οποίο γίνεται λόγος με εντελώς ανοιχτό τρόπο. Ενα μέρος των ανώτερων αξιωματούχων, στην πραγματικότητα, πρόδωσε τον Πρόεδρο (Μαδούρο)».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Βενεζουελάνος ΥΠΕΞ, Ιβαν Χιλ, δήλωσε ότι «αποφασίστηκε να ενεργοποιηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες οι προξενικές υπηρεσίες της Δομινικανής Δημοκρατίας στο Καράκας και της Βενεζουέλας στο Ντομίνγκο, για να εξυπηρετούνται οι αντίστοιχες κοινότητες». Ακόμα, ο ίδιος είπε ότι οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συμφώνησαν να δώσουν «οδηγίες στις αεροναυτικές αρχές αντίστοιχα να ενεργοποιήσουν εκ νέου τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δυο χωρών».

Θυμίζουμε ότι η Δομινικανή Δημοκρατία περιλαμβανόταν στις χώρες που μετά τις εκλογές που έγιναν τον Ιούλη του 2024 στη Βενεζουέλα, δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματά τους και διέκοψε σχέσεις με το Καράκας.