ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ο Ντράγκι καλεί σε «ευρωπαϊκή ομοσπονδία», ο Μερτς σε «ειδική πλειοψηφία»

Η «ενιαία αγορά» στο επίκεντρο της επόμενης Συνόδου Κορυφής για «στρατηγική αυτονομία» από ΗΠΑ και Κίνα

ASSOCIATED PRESS

«Οφείλουμε να αποφασίσουμε: Θέλουμε να παραμείνουμε μία απλή μεγάλη αγορά, που θα υπόκειται στις προτεραιότητες των άλλων; 'Η θέλουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να γίνουμε δύναμη;».

Αυτό το ερώτημα έθεσε σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και σύμβουλος της Κομισιόν, Μ. Ντράγκι, καλώντας την ΕΕ να ξεπεράσει τις «παλιές διαιρέσεις» για να γίνει «πραγματική δύναμη», σε μια γεωπολιτική συγκυρία όπου όλα τα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα προετοιμάζονται για ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση, ενώ οι αντιθέσεις εντείνονται και εντός ΕΕ.

«Ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν βρεθεί σήμερα παγιδευμένοι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι πραγματική δύναμη», ανέφερε, μιλώντας για μια «ευρωπαϊκή ομοσπονδία» στους τομείς της «άμυνας», της εξωτερικής πολιτικής και στον δημοσιονομικό τομέα.

Ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα

Οπως τόνισε ο Ντράγκι, η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ, οι οποίες «τονίζουν το κόστος που έχουν επωμιστεί, αγνοώντας τα οφέλη που έχουν αποκομίσει» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Μάλιστα, μετά την επιστροφή του Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι ΗΠΑ δηλώνουν «ευθαρσώς για πρώτη φορά ότι ο ευρωπαϊκός πολιτικός κατακερματισμός εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους».

«Και είμαστε αντιμέτωποι με μια Κίνα που ελέγχει τους σημαντικούς κρίκους των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί περισσότερο το γεγονός αυτό, κατακλύζοντας τις αγορές, παρακρατώντας κρίσιμες εισροές και αναγκάζοντας άλλους να επωμιστούν το κόστος των δικών της ανισορροπιών», πρόσθεσε.

Ο Ντράγκι συμφώνησε με όσους προειδοποιούν ότι η τρέχουσα οικονομική παγκόσμια τάξη καταρρέει, αλλά προειδοποίησε ότι «η κατάρρευση αυτής της τάξης δεν αποτελεί από μόνη της την απειλή: Η απειλή είναι αυτό που μπορεί να την αντικαταστήσει».

«Είναι ένα μέλλον στο οποίο η Ευρώπη κινδυνεύει να υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανοποιηθεί ταυτόχρονα», είπε ο σύμβουλος της Κομισιόν.

«Από συνομοσπονδία σε ομοσπονδία»

Ο Ντράγκι δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει επειγόντως να διαφοροποιήσει την εμπορική της πολιτική και να εμβαθύνει τη θέση της σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς η αντιπαλότητα εντείνεται.

Προειδοποίησε ότι η μετατόπιση της εξουσίας «απαιτεί από την Ευρώπη να μετακινηθεί από τη συνομοσπονδία στην ομοσπονδία».

Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό» με «τους εταίρους που είναι σήμερα πρόθυμοι στους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί αυτήν τη στιγμή πρόοδος».

«Εκεί που η Ευρώπη έχει συνασπιστεί στο εμπόριο, στον ανταγωνισμό, στην ενιαία αγορά, στη νομισματική πολιτική, μας σέβονται ως δύναμη και διαπραγματευόμαστε ως ένας», είπε, και συνέχισε:

«Οπου δεν το έχουμε κάνει, στους τομείς της άμυνας, της βιομηχανικής πολιτικής και των εξωτερικών υποθέσεων, μας αντιμετωπίζουν ως ένα ανομοιογενές σύνολο κρατών μεσαίου μεγέθους, τα οποία μπορούν να τα διαιρέσουν και να τα μεταχειριστούν αναλόγως», είπε χαρακτηριστικά.

Μερτς: «Βαρίδι» η αρχή της ομοφωνίας στην ΕΕ

Με τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στην ΕΕ να συμβιβάζονται ολοένα και δυσκολότερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς υποστήριξε πως πρέπει να καταργηθεί η ομοφωνία στις αποφάσεις της ΕΕ και να αντικατασταθεί με την ειδική πλειοψηφία.

«Δεν μπορεί ο τελευταίος και πιο αργός να είναι πάντα αυτός που καθορίζει τον ρυθμό της ΕΕ», δήλωσε ο Μερτς από το Ζάγκρεμπ, στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί στη λειτουργία της ΕΕ η αρχή της ομοφωνίας και ζήτησε την αναθεώρησή της.

Οπως είπε, σε αποφάσεις που αφορούν την «ενιαία αγορά» αυτή η αρχή έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. «Η αρχή της ειδικής πλειοψηφίας ισχύει σχεδόν παντού», δήλωσε ο Μερτς και επεσήμανε ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί «σταδιακά» και σε ζητήματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λ. Κλινγκμπάιλ (SPD), είπε ότι έχει έρθει η ώρα για μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων» - υπό την ηγεσία Γερμανίας και Γαλλίας - και σε επιστολή του προς ομολόγους του περιέγραψε ένα νέο σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία).

Η μεταξύ τους τηλεδιάσκεψη θεωρείται από το Βερολίνο η «εναρκτήρια σύνοδος των 6», ενώ θα ακολουθήσει διά ζώσης συνάντησή τους στο περιθώριο του επόμενου Eurogroup, μετέδωσε το πρακτορείο «Reuters».

Η ενίσχυση της «ενιαίας αγοράς» στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

«Στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μας είναι περισσότερο από ποτέ μια επείγουσα στρατηγική επιταγή», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, στην καθιερωμένη επιστολή ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 12 Φλεβάρη,

Οπως η περσινή συνάντηση των 27 ηγετών για την «άμυνα» «παρείχε ισχυρή ώθηση στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης της άμυνας», στόχος το 2026 είναι να δοθεί «η ίδια πολιτική ώθηση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας» ως «θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», αναφέρει.

Ο πρώτος άξονας αφορά το «νέο γεωοικονομικό πλαίσιο» και πώς η ΕΕ μπορεί να τοποθετηθεί «σε έναν κόσμο αυξημένου οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών», πώς θα μειώσει κρίσιμες εξαρτήσεις σε πρώτες ύλες, τεχνολογία κ.λπ.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και τη λειτουργία της «ενιαίας αγοράς», η οποία «μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό απλούστευσης για πολίτες και εταιρείες», με ουσιαστική μείωση των εθνικών εμποδίων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου «28ου καθεστώτος» για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν «μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των διοικητικών βαρών», ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε κερδοφόρες επενδύσεις.

«Στο τραπέζι» το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας

Παράλληλα εντείνονται η συζήτηση και οι διεργασίες στρατιωτικής προετοιμασίας.

Χθες η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, απέρριψε την ιδέα του Ευρωπαίου επιτρόπου Αμυνας Αντρ. Κουμπίλιους για τη σύσταση ενός «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας» με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, για να ηγηθεί της προσπάθειας στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, πρόταση που φέρεται να αναβιώνουν το Βερολίνο και το Παρίσι, προκειμένου ένας πυρήνας ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της ΕΕ να διαμορφώνει πιο ευέλικτα και πιο αποφασιστικά τα ζητήματα εξωτερικής και «αμυντικής» πολιτικής.

«Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους θεσμούς», δήλωσε η Κάλας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Οσλο, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «έχει ήδη ένα Συμβούλιο Αμυνας», το οποίο συγκεντρώνει τους εθνικούς υπουργούς Αμυνας και δεν χρειάζεται «περισσότερους θεσμούς».

Η Κάλας επανέλαβε τις αντιρρήσεις για συγκρότηση ενός «ευρωπαϊκού στρατού» - πρόταση που διατύπωσε πρόσφατα ο Ισπανός ΥΠΕΞ - λέγοντας: «Σε περιόδους κρίσης το πιο σημαντικό είναι η ιεραρχία: Ποιος δίνει διαταγές σε ποιον. Αν έχετε έναν ευρωπαϊκό στρατό και μετά έχετε το ΝΑΤΟ, τότε "χάνεται η μπάλα". Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία είναι επίσης μέρος του ΝΑΤΟ και συμπληρώνει πραγματικά το ΝΑΤΟ. Ας μην πετάξουμε το ΝΑΤΟ από το παράθυρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γ. Γκ. Στέρε, υπερθεμάτισε, λέγοντας ότι τέτοιες προτάσεις προκαλούν «μεγάλη ζημιά».

Προετοιμάζεται κοινός χώρος πληροφοριών, χωρίς τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, τα ευρωενωσιακά θεσμικά όργανα διερευνούν τρόπους με τους οποίους οι στρατοί των χωρών της ΕΕ μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες με ασφάλεια χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα παρουσίαση του «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας» (European Defence Agency - EDA) που περιήλθε στην κατοχή του «Euractiv».

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο EDA στοχεύει στη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων στρατιωτικού επιπέδου έως το 2030, με την ονομασία European Defence Artificial Intelligence Data Space (DAIDS), που θα επιτρέψει στα κράτη - μέλη να μοιράζονται ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.