Στο Πεκίνο βρέθηκε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σ. Σοϊγκού, ο οποίος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, επέλεξε να επιβεβαιώσει τη «σταθερή και ακλόνητη υποστήριξή μας προς το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν».

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν με επίκεντρο ζητήματα ασφαλείας, ενώ ο Γουάνγκ αναφέρθηκε στις «υποχρεώσεις» Κίνας και Ρωσίας για έναν «έναν ισότιμο και οργανωμένο πολυπολικό κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης, για τα βασικά συμφέροντα κάθε πλευράς.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας, την εμβάθυνση του στρατηγικού συντονισμού και την ενίσχυση των διμερών τους δεσμών.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις Σοϊγκού, το ΥΠΕΞ της Ταϊβάν ανέφερε ότι αυτές «υπονομεύουν σοβαρά την κυριαρχία του έθνους μας» και ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης του κυρίαρχου καθεστώτος της Ταϊβάν συνιστά εκφοβιστική συμπεριφορά που υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα».

  • Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο εκπρόσωπος του γιαπωνέζικου υπουργικού συμβουλίου, Κέι Σάτο, ανακοίνωσε ότι μετά από θαλάσσια εξερευνητική αποστολή σε βάθος 6.000 μέτρων, εξορύχθηκαν ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες - κρίσιμες πρώτες ύλες που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. «Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, είπε, μιλώντας για «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».
    

