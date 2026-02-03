ΡΩΣΙΑ - ΚΙΝΑ

Νέες επαφές για την «πολυμερή συνεργασία» τους

Στο Πεκίνο βρέθηκε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σ. Σοϊγκού, ο οποίος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, επέλεξε να επιβεβαιώσει τη «σταθερή και ακλόνητη υποστήριξή μας προς το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν».

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν με επίκεντρο ζητήματα ασφαλείας, ενώ ο Γουάνγκ αναφέρθηκε στις «υποχρεώσεις» Κίνας και Ρωσίας για έναν «έναν ισότιμο και οργανωμένο πολυπολικό κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης, για τα βασικά συμφέροντα κάθε πλευράς.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας, την εμβάθυνση του στρατηγικού συντονισμού και την ενίσχυση των διμερών τους δεσμών.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις Σοϊγκού, το ΥΠΕΞ της Ταϊβάν ανέφερε ότι αυτές «υπονομεύουν σοβαρά την κυριαρχία του έθνους μας» και ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης του κυρίαρχου καθεστώτος της Ταϊβάν συνιστά εκφοβιστική συμπεριφορά που υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα».