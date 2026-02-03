ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Δεκάδες νεκροί κατά το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα

Υπό αυστηρούς περιορισμούς και σαφή κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον περίπου 2 εκατομμυρίων ανυπεράσπιστων εκτοπισμένων Παλαιστινίων, το Ισραήλ «επέτρεψε» χτες την επαναλειτουργία του μεθοριακού περάσματος στα σύνορα της Γάζας σε συνεννόηση με την Αίγυπτο και σε συντονισμό με δύναμη συνοριοφυλάκων της ΕΕ, έπειτα από περίπου δύο χρόνια.

Το τίμημα για το άνοιγμα του περάσματος πληρώθηκε με το αίμα δεκάδων Παλαιστινίων (ανάμεσά τους βρεφών και μικρών παιδιών), καθώς δυνάμεις του στρατού και του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ κλιμάκωσαν τους εν ψυχρώ βομβαρδισμούς σε καταυλισμούς εκτοπισμένων όλο το Σαββατοκύριακο και χτες. Μόνο το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σκηνές εκτοπισμένων στη νότια πόλη Χαν Γιούνις και στην Πόλη της Γάζας (βόρεια), προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Οι ισραηλινές επιθέσεις της 31ης Γενάρη θεωρούνται οι πιο αιματηρές από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη 2025. Οι νεκροί έκτοτε (σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα) ξεπερνούν τους 520. Ο νεότερος συνολικός απολογισμός των θυμάτων του πολέμου από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι χτες είναι τουλάχιστον 71.800 νεκροί και 171.555 τραυματίες.

Επιθέσεις έγιναν τα χαράματα και το πρωί της Δευτέρας σε σχολεία και καταυλισμούς εκτοπισμένων, μεταξύ άλλων στον παράκτιο καταυλισμό Αλ Μαουάσι, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού μόλις 3 ετών και ενός νεαρού άνδρα σε καταυλισμό της Τζαμπάλια.

Το νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων έγινε υπό την πλήρη αδιαφορία των ΗΠΑ και τη γνωστή υποκρισία της ΕΕ, που ψέλλισε τα περί «σεβασμού του διεθνούς δικαίου» και άλλα ευχολόγια προς τους δολοφόνους, τους οποίους στηρίζει.

Σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο, από το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα επιτρέπεται σε κάθε κατεύθυνση η διέλευση μόλις 50 Παλαιστινίων, αριθμός ελάχιστος αν σκεφτεί κανείς ότι περιμένουν να περάσουν πάνω από 20.000 σοβαρά τραυματίες και ασθενείς. Χιλιάδες είναι επίσης οι Παλαιστίνιοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αιγυπτιακό έδαφος και περιμένουν να επιστρέψουν στη Γάζα να βρουν συγγενείς τους. Το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος, που είχε τεθεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού τον Μάη του 2024, ξεκίνησε την Κυριακή, στο πλαίσιο του άθλιου σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για μετατροπή των παλαιστινιακών εδαφών σε προτεκτοράτο και «αναπτυξιακό» έργο ξένων μονοπωλίων.

Να σημειωθεί τέλος ότι χτες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν «κατηγορηματικά» ως «ψευδείς και αβάσιμες» τις αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ (όπως το «Κανάλι 12» την Κυριακή) ότι το Αμπου Ντάμπι θα αναλάβει τη διοίκηση της «κυβέρνησης» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας ότι αυτό είναι «καθήκον του παλαιστινιακού λαού».