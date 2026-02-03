ΗΠΑ

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην κρατική καταστολή

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης την περασμένη Παρασκευή, ενώ μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί οργάνωσαν κινητοποιήσεις σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, την ίδια μέρα αλλά και το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιώντας αποχές και διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην κρατική καταστολή και την εγκληματική δράση της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), πράκτορες της οποίας δολοφόνησαν δύο ανθρώπους στη Μινεσότα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Με κεντρικό σύνθημα «Οχι δουλειά. Οχι σχολείο. Οχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE», οι κινητοποιήσεις απλώθηκαν σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο Λος Αντζελες, στην Ουάσιγκτον.

Στη Μινεάπολη, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, με κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών την άμεση απόσυρση των ομοσπονδιακών δυνάμεων καταστολής από την περιοχή. Στο πλαίσιο της πολιτικής έντασης της καταστολής, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη - αριθμό πενταπλάσιο της τοπικής αστυνομικής δύναμης.

Στο μεταξύ, η λαϊκή κατακραυγή για τη σύλληψη ενός 5χρονου παιδιού μεταναστών στα μέσα Γενάρη στη Μινεσότα από πράκτορες της ICE οδήγησε στην απελευθέρωση του παιδιού και του πατέρα του.

Διαδήλωση και στην Ιταλία

Διαδήλωση ενάντια στην παρουσία της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε το Σάββατο στο Μιλάνο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και συνδικάτων, καθώς και της Ενωσης Ιταλών Ανταρτών Παρτιζάνων.

Μετά τη σχετική αποκάλυψη από τον Τύπο, η ιταλική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι άνδρες της ICE δεν θα εμπλακούν στη διαχείριση της δημόσιας τάξης, αλλά θα συνεργαστούν με τις ιταλικές αρχές σε επίπεδο ερευνών για πρόληψη τυχόν «τρομοκρατικών επιθέσεων» και πιθανά να παρέχουν προστασία στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντι Βανς, κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων στο στάδιο Σαν Σίρο στις 6 Φλεβάρη.

Πάνω από 110 οι νεκροί από το ψύχος στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, πληθαίνει ο αριθμός των θυμάτων του δριμύτατου ψύχους και των χιονοθύελλων που πλήττουν πάνω από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ εδώ και τουλάχιστον μία βδομάδα, με τον λαό στην ισχυρότερη καπιταλιστική χώρα να μένει για άλλη μια φορά ανυπεράσπιστος...

Την Παρασκευή το βράδυ ανακοινώθηκε ότι οι νεκροί από τη σφοδρή καταιγίδα (γνωστή ανεπίσημα ως «Winter Storm Fern») ανέρχονταν σε τουλάχιστον 65. Εως τη Δευτέρα το μεσημέρι ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τους 110...

Πολλά από τα θύματα είτε ξεπάγιασαν από το κρύο (υποθερμία) ή σκοτώθηκαν σε τροχαία και άλλα δυστυχήματα που σχετίζονται με το πολικό ψύχος σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι νεκροί αναφέρθηκαν στις πολιτείες Τενεσί, Μισισιπί, Κεντάκι και Νέα Υόρκη.