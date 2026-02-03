ΣΥΡΙΑ

Πληθαίνουν τα θολά σημεία στη συμφωνία κυβέρνησης - SDF

Υπό πολλές αμφισημίες και «θολά» σημεία τέθηκε σε ισχύ από χτες, 2/2, η συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή 30/1 αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα και της ηγεσίας των κουρδικών «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) με στόχο την «ενσωμάτωση» των τελευταίων στις συριακές κρατικές δομές και θεσμούς.

Διαφωνίες υπάρχουν σε κεντρικά σημεία της συμφωνίας περί «ενσωμάτωσης», με κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναφέρονται π.χ. σε «υποψηφιότητες» Κούρδων σε κυβερνητικά πόστα όπως αυτό του κυβερνήτη της επαρχίας Χάσακα ή των υφυπουργών Αμυνας και Εσωτερικών και ηγετικά στελέχη των Κούρδων της Βόρειας και ΒΑ Συρίας να αναφέρονται σε «διορισμούς». Θολά είναι επίσης σημεία της συμφωνίας που αφορούν τη διαχείριση ορυκτού πλούτου σε εδάφη με κουρδικό πληθυσμό που πλειοψηφεί έναντι αραβικών κοινοτήτων, με το στέλεχος του SDF, Ιλχάμ Αχμεντ, να δηλώνει πως όλες «οι πλευρές ασφαλείας και ελέγχου» σε περιοχές της οργάνωσης θα παραμείνουν υπό τη δική της διοίκηση στην παρούσα φάση και πως «αργότερα» θα ενσωματωθούν σε συριακούς θεσμούς «μέσω μηχανισμών» που ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί. Αγνωστη είναι και η τύχη φύλαξης μεθοριακών περασμάτων στα σύνορα με την Τουρκία όπως το πέρασμα Nusaybin στο Καμισλί. Η συμφωνία αναφέρει επίσης πως οι τοπικές δυνάμεις θα διαχειριστούν θέματα ασφάλειας σε περιοχές όπου οι Κούρδοι πλειοψηφούν, αλλά δεν καθορίζει την τύχη διοίκησης πόλεων και χωριών όπου πλειοψηφούν Αραβες ή Χριστιανοί όπως η περιοχή Ταλ Ταμρ.

Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δομές «ενσωμάτωσης», η κυβέρνηση των τζιχαντιστών αναφέρεται σε «τοπικές δυνάμεις που θα ενσωματωθούν ατομικά σε τρεις στρατιωτικές ταξιαρχίες», πράγμα που αφήνει να εννοηθεί πως ξεκινά διαδικασία διάλυσης της διοικητικής δομής της οργάνωσης SDF.

Ο Καμράν Ματίν, επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ, που θεωρείται ειδικός στα κουρδικά ζητήματα, θεωρεί «πιο εντυπωσιακά» τα σημεία της συμφωνίας που δεν αναφέρονται, καθώς όπως επισημαίνει δεν υπάρχει αναφορά για «συνταγματική αναγνώριση» της κουρδικής μειονότητας, καμία εγγύηση για τα γλωσσικά ή πολιτιστικά δικαιώματα και καμία νομική κατοχύρωση οιασδήποτε διάταξης.

Η συμφωνία στερείται επίσης εγγυήσεων τρίτων, μηχανισμών παρακολούθησης ή αποστρατιωτικοποιημένων γραμμών. Στη σύγχρονη επίλυση συγκρούσεων, τέτοιες παραλείψεις είναι ασυνήθιστες. Υποδηλώνουν είτε αξιοσημείωτη εμπιστοσύνη στη Δαμασκό είτε μια βαθιά εσφαλμένη ερμηνεία της ισορροπίας δυνάμεων. Ο ίδιος εκτιμά ότι τα «μόνα θετικά στοιχεία» είναι η αποφυγή ενός ολοκληρωτικού πολέμου και η ονομαστική διατήρηση των ταξιαρχιών των SDF.

Σε ό,τι αφορά τις «υποψηφιότητες» ή «διορισμούς» ηγετικών στελεχών των Κούρδων ανακοινώθηκε (από κουρδικές πηγές) πως θα γίνει υφυπουργός Αμυνας ο Τζία Κομπάνι, υφυπουργός Εσωτερικών ο Ρίντορ Χαλίλ, κυβερνήτης της επαρχίας Χάσακα ο Νουρεντίν Ισσα, και υποδιευθυντής Γενικής Ασφάλειας στην ίδια επαρχία ο Σιγιαμαούντ Αφρίν.