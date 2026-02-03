ΗΠΑ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΣΤΙΝ

Μια ακόμα πτυχή της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήματος

Μία ακόμα πτυχή της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήματος και των διαφόρων «κεφαλών» του, στο πολιτικό σύστημα, στην ηγεσία των μονοπωλίων, στην «τέχνη», βγαίνει σταδιακά στην επιφάνεια στις ΗΠΑ, μέσα από τη δημοσιοποίηση 3.000.000 φακέλων από τα αρχεία του κατηγορούμενου και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστιν - ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019.

Η δημοσιοποίηση του αρχείου έγινε το βράδυ της Παρασκευής από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με απόφαση του Κογκρέσου.

Ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες ή εικόνες παρελαύνουν μεταξύ άλλων τα ονόματα του νυν Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, που φέρεται να συμμετείχε σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στη διάρκεια «δημοπρασιών» στη βίλα του στη Φλόριντα, του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, που μαζί με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας «πρωταγωνιστούν» σε διάφορες φωτογραφίες με κορίτσια και νεαρές γυναίκες ή και με τον Επστιν, ενώ αναφορές γίνονται σε μέλη της οικογένειας του Τραμπ.

Από τις πρώτες αποκαλύψεις που έγιναν αφορούν τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επστιν με τον ιδρυτή της «Microsoft», Μπιλ Γκέιτς, που ζητούσε «βοήθεια» για την εξασφάλιση αντιβιοτικών για την σύζυγό του προκειμένου να θεραπεύσει σεξουαλικά νοσήματα που είχε ο ίδιος κολλήσει κατά τις «συνευρέσεις» με «νεαρές Ρωσίδες» μέσω του κυκλώματος του Επστιν.

Σε πλείστες περιπτώσεις εγγράφων, βίντεο και φωτογραφιών αναφέρονται τα ονόματα πολιτικών, χολιγουντιανών και άλλων «διασημοτήτων» κ.ά.

Η πρώτη παραίτηση μετά τη δημοσιοποίηση και των άλλων αρχείων του σκανδάλου Επστιν σημειώθηκε χθες Δευτέρα στη Βρετανία, όταν ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον (που συμμετέχει έως σήμερα στη βουλή των Λόρδων) στέλεχος των κυβερνώντων Εργατικών, υποχρεώθηκε σε «παραίτηση» μετά την εμπλοκή του ονόματός του.

Ο Μάντελσον φέρεται να πήρε από τον Επστιν πάνω από 70.000 δολάρια σε κάποια φάση για «υπηρεσίες», πιθανώς σε σχέση με διακίνηση ή εκμετάλλευση κοριτσιών που ο ίδιος λέει πως «δεν θυμάται».