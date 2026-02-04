ΗΠΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

Ανακοινώσεις για δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών

Κινήσεις συντονισμού με άλλους «συμμάχους», στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα

Τη δημιουργία ενός αποθεματικού κρίσιμων ορυκτών, αξίας σχεδόν 12 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, καθώς οξύνεται σε όλα τα επίπεδα ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία κατέχει σημαντικό προβάδισμα στα στρατηγικής σημασίας ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών που είναι απαραίτητες σε τεχνολογίες αιχμής, σύγχρονα οπλικά συστήματα κ.ο.κ.

Σε αυτό το φόντο, σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Σύνοδος κρίσιμων ορυκτών, παρουσία αντιπροσωπειών από περίπου 55 χώρες μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Ισραήλ κ.ά.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών στρατηγικών ορυκτών, για να μειωθεί η μεγάλη εξάρτηση των μονοπωλίων των ΗΠΑ και άλλων «συμμάχων» τους από την Κίνα.

Η σύνοδος σχετίζεται άμεσα με την πρωτοβουλία «Pax Silica» που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη από τον Λευκό Οίκο, με στόχο την ασφάλεια ημιαγωγών και κρίσιμων υλικών για προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο αναμένεται να υπογράψουν μία (νομικώς μη δεσμευτική) συμφωνία πλαίσιο για «διεθνή» συνεργασία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συναντήσεις στελεχών βιομηχανικών μονοπωλίων όπως αυτή που διοργάνωσε χτες η δεξαμενή σκέψης Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Ο δε υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν έως και 11 εμπορικές συμφωνίες για κρίσιμα ορυκτά εντός της εβδομάδας.

Το «Project Vault»

Στο επίκεντρο της συνόδου θα τεθεί και το σχέδιο «Project Vault» που προωθεί ο Ντ. Τραμπ για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών αξίας 12 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το δίκτυο Bloomberg, το «Project Vault» προβλέπει αγορές και αποθήκευση κρίσιμων ορυκτών (ανάλογο με το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ σε πετρέλαιο) μέσω κρατικού δανείου 10 δισ. δολαρίων και ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 1,67 δισ. και θα περιλαμβάνει και μεταλλεύματα σπάνιων γαιών.

Στο σχέδιο στρατηγικών ορυκτών πόρων συμμετέχουν πάνω από 12 αμερικανικά μονοπώλια, μεταξύ των οποίων οι Google, Boeing, General Motors, Stellantis, Corning, GE Vernova.

Οπως έχει γίνει γνωστό, τη διαχείριση των αγορών πρώτων υλών για τη δημιουργία του στρατηγικού αποθέματος έχουν αναλάβει οι εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων: Hartree Partners LP, Traxys North America LLC και Mercuria Energy Group.

Η νέα πρωτοβουλία αναφέρεται πως θα παρέχει στα μονοπώλια τρόπο προστασίας των επιχειρήσεών τους από τις διακυμάνσεις των τιμών βασικών υλικών, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν μεγάλα αποθέματα.