ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ

Κινητοποιήσεις για μέτρα ασφάλειας στα τρένα

οργάνωσαν χτεςκαι ειδικά τις κρατικές εταιρείεςκαι, καταγγέλλοντας την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία και τα απανωτά «ατυχήματα» του τελευταίου μήνα.

Ο γγ του συνδικάτου μηχανοδηγών SEMAF, Ντιέγκο Μαρτίν Φερνάντες, ζήτησε άμεσα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια στο δίκτυο.

Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους εδώ και χρόνια κατήγγειλαν ελλείψεις που βιώνουν σε καθημερινή βάση και επηρεάζουν άμεσα τόσο τους ίδιους όσο και τους επιβάτες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης έργων για τη συντήρηση των υποδομών.

Εκπρόσωπος του συνδικάτου CSIF στη Renfe ζήτησε επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και να σταματήσει η ανάθεση έργων σε εργολαβικά συνεργεία, εκσυγχρονισμό των ομάδων εργασίας στη συντήρηση, τόσο σχετικά με τον εξοπλισμό τους όσο και αναφορικά με τις εγκαταστάσεις στις οποίες δουλεύουν.

Το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας

Τον αγώνα των σιδηροδρομικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας (PCTE), μπροστά και στην τριήμερη απεργία που έχουν προκηρύξει εργαζόμενοι του κλάδου στις 9 με 11 Φλεβάρη.

«Ο κατακερματισμός του κλάδου, η είσοδος ιδιωτικών εταιρειών, η ανάθεση της συντήρησης σε υπεργολάβους, η μείωση του κόστους έχουν επιδεινώσει σοβαρά την ασφάλεια. Ενώ οι υποδομές φορτώνονται με όλο και περισσότερη κίνηση, η προληπτική συντήρηση συρρικνώνεται και ανατίθεται στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών. Το αποτέλεσμα είναι σαφές: Περισσότεροι κίνδυνοι, χειρότερες συνθήκες εργασίας και αναπόφευκτα ατυχήματα και θάνατοι», επισημαίνει.

Καλώντας δε σε ολόπλευρη «στήριξη των διαδηλώσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων», καλεί σε οργάνωση των εργαζομένων «μέσα στους ίδιους τους τόπους δουλειάς».