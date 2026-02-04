ΣΥΡΙΑ

Ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Χάσακα

Στην πόλη Χάσακα της βόρειας Συρίας εισήλθαν χτες δυνάμεις της κρατικής ασφάλειας του τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα, στο πλαίσιο συμφωνίας που έκλεισε με την κυβέρνηση στις 30/1 ο διοικητής των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) Μαζλούμ Αμπντί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κατέγραψε χτες την είσοδο φάλαγγας τεθωρακισμένων και οχημάτων των συριακών δυνάμεων ασφαλείας να περνά σημείο ελέγχου των κουρδικών δυνάμεων, ενώ ένοπλοι άνδρες και γυναίκες είχαν παραταχθεί από τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία (μέρη της οποίας είναι ακόμα «θολά») προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων σε αυτόνομες κουρδικές περιοχές και την ενσωμάτωση των Κούρδων σε κρατικές δομές, αλλά και τον διορισμό ανώτερων στελεχών σε πόστα εξουσίας (υφυπουργεία Αμυνας, Εσωτερικών, κυβερνείο Χάσακα κ.λπ.).

Ιρακινές δικαστικές έρευνες για τζιχαντιστές από τη Συρία

Δικαστικές έρευνες για τους πάνω από 1.380 κρατούμενους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους» που μεταφέρθηκαν στο Ιράκ προ ημερών από Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ήταν σε φυλακές και στρατόπεδα της Συρίας, διενεργούν οι ιρακινές δικαστικές αρχές.

Οι συγκεκριμένοι συγκαταλέγονται στους τουλάχιστον 7.000 τζιχαντιστές που προηγουμένως κρατούνταν από Σύρους και Κούρδους μαχητές των SDF.