ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία στις αστικές συγκοινωνίες

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων πραγματοποιήθηκε προχθές η απεργία στιςενάντια στις περικοπές προσωπικού και εργατικών δικαιωμάτων από τους δήμους και την κυβέρνηση.

Η απεργία αφορούσε περίπου 100.000 εργαζόμενους σε σχεδόν 150 δημοτικές συγκοινωνιακές επιχειρήσεις σε 15 από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια, καθώς και στις πόλεις - κρατίδια Βερολίνο, Αμβούργο και Βρέμη.

Στις περισσότερες πόλεις, όπως σε Βερολίνο, Δρέσδη, Αμβούργο, Μόναχο και Φρανκφούρτη, λεωφορεία, τραμ και μετρό ακινητοποιήθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι δήμοι προσανατολίζονται σε περικοπές προσωπικού αλλά και δικαιωμάτων στον κλάδο, όπως και σε άλλους χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, χώρους Υγείας, καθαριότητας κ.α.), στο πλαίσιο των περικοπών δαπανών που θα κατευθυνθούν προς τον «επανεξοπλισμό» της Γερμανίας.

Το συνδικάτο Ver.di κήρυξε την απεργία μετά από αδιέξοδο στις συνομιλίες με δημοτικούς και κρατικούς εργοδότες στον πρώτο γύρο των εργασιακών διαπραγματεύσεων, την περασμένη βδομάδα.

Οι βασικές διεκδικήσεις των εργαζομένων είναι οι εξής: Μείωση του εργάσιμου εβδομαδιαίου χρόνου στις 35 ώρες. Μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια, χωρίς απολύσεις. Αύξηση 85% στα χαμηλά ετήσια επιδόματα, αύξηση 25% σε όλες τις προσαυξήσεις, όπως η νυχτερινή εργασία. Αύξηση του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης μεταξύ δυο βαρδιών από τις 11 στις 12 ώρες.

Σε κάποια κρατίδια στις διαπραγματεύσεις τίθενται και οικονομικά αιτήματα, όπως αυξήσεις στους μισθούς γύρω στο 10%.

Την ίδια ώρα, οι εργοδότες εντείνουν την επίθεση σε μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούν με τις ίδιες απολαβές αύξηση του εργάσιμου εβδομαδιαίου χρόνου από 37 και 38 ώρες, ανάλογα με την περιοχή, στις 40 ώρες. Ακόμα, κατάργηση ετήσιων επιδομάτων, κατάργηση σε όλες τις προσαυξήσεις, μία λιγότερη μέρα άδειας, καμία αλλαγή στον χρόνο ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών και περιορισμό σε συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Επίσης οι δήμοι θέλουν να προωθήσουν μακροχρόνιες συμφωνίες μέσω της λεγόμενης «εργασιακής ειρήνης», μέσα από τις οποίες θα απαγορεύονται οι απεργίες, με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικάτων.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανά κρατίδιο και οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις.