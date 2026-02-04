ΗΠΑ

«Καρότο και μαστίγιο» στο παζάρι με το Ιράν

Δίκαιες και ισότιμες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ζήτησε χτες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, στο φόντο των γνωστών αμερικανικών πιέσεων με το «καρότο» και το «μαστίγιο» των απειλών για στρατιωτική επίθεση. Το αίτημά του διατυπώθηκε εν μέσω «θερμού» επεισοδίου χτες στην Αραβική Θάλασσα, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters» ένα αμερικανικό F-35 κατέρριψε ιρανικό drone τύπου «Shahed-139» όταν κινήθηκε «άμεσα» προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln».

Σε σχέση με την κατάρριψη του ιρανικού drone δεν έγιναν άμεσα γνωστά περισσότερα στοιχεία, ωστόσο το γεγονός αναδεικνύει την υψηλή ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα χτες ταχύπλοα πλοιάρια του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέγγισαν στο Στενό του Ορμούζ το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο «Stena Imperative», με σκοπό να πραγματοποιήσουν νηοψία, ωστόσο το τάνκερ συνέχισε την πορεία του, ενώ υπήρξε αντιπαράθεση για το αν είχε περάσει σε ιρανικά χωρικά ύδατα.

Ο Γουίτκοφ στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συνάντησε χθες μεταξύ άλλων τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Mossad Νταβίντ Μπαρνέα και τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ. Οι συναντήσεις αυτές σχετίζονται και με την πιθανή συνάντηση, την ερχόμενη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, του Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, στην οποία ενδέχεται να παρευρεθούν και οι ΥΠΕΞ του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Πακιστάν.

Νωρίτερα χτες, πάντως, ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε στο λιβανέζικο κανάλι «Al Mayadeen» ότι αν οι συνομιλίες αυτές γίνουν την Παρασκευή, θα είναι αρχικά έμμεσες και μετά θα γίνουν άμεσες, σε περίπτωση που διαφανεί ότι είναι εφικτή μια συμφωνία. Ερωτηθείς αν η Ρωσία θα μπορούσε να αναλάβει τον εμπλουτισμό του ουρανίου που αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ο Σαμχανί απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος» για κάτι τέτοιο. «Η ποσότητα του εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει άγνωστη, εξαιτίας του γεγονότος ότι μέρος του αποθέματος βρίσκεται κάτω από ερείπια (σ.σ. που προκάλεσαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τον περασμένο Ιούνη), και δεν υπάρχει ακόμα κάποια πρωτοβουλία για την απομάκρυνσή του, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Σε δηλώσεις του ο Ματζίντ Αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, επίσης τόνισε ότι οι προσπάθειες για αποτροπή πολέμου στην περιοχή «συνεχίζονται πολύ εντατικά». «Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σήμερα», διευκρίνισε, αναφέροντας την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.

Σε Ριάντ και Κάιρο ο Ερντογάν

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν ξεκίνησε χτες επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό, πρίγκιπα - διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να ολοκληρώσει την επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία σήμερα Τετάρτη και στη συνέχεια να μεταβεί στο Κάιρο για συνάντηση με τον Αιγύπτιο ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ Σίσι, καθώς επίσης για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Τουρκίας - Αιγύπτου.

Χτες ανακοινώθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, σε σχέση με τη συμφωνία τους να εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία σε πολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, εμπορικό και ανθρωπιστικό τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την πρόοδο που σημειώθηκε στην κοινή τους συνεργασία εντός του σχήματος του ΟΠΕΚ+ και τις προσπάθειες να διατηρηθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Συλλήψεις ξένων στο Ιράν

Στο μεταξύ, χτες οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν 139 ξένους υπηκόους στο κεντρικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν τέλη Δεκέμβρη. «Κατά την εξέταση των υποθέσεων που συνδέονται με τους ταραξίες διαπιστώθηκε ότι 139 άνθρωποι που συνελήφθησαν είναι ξένοι», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim», επικαλούμενο τον Αχμάντ Νεγκαχμπάν, αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γιαζντ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί εμπλέκονταν «στη διοργάνωση, υποκίνηση και διάπραξη ταραχών, σε ορισμένες περιπτώσεις σε επαφή με δίκτυα στο εξωτερικό».

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, αλλά υποστηρίζουν πως τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» που ενεργούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Την Κυριακή η ιρανική προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 2.986 προσώπων που σκοτώθηκαν στις ταραχές αυτές, σε κατάλογο 3.117 νεκρών. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Human Rights Activists News Agency» (HRANA), που έχει έδρα στις ΗΠΑ, έχει ανακοινώσει ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο 6.854 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους διαδηλωτών, ενώ σύμφωνα με άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο απολογισμός είναι πολύ υψηλότερος.

Πυρκαγιά στην Τεχεράνη

Στο μεταξύ, μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χτες το πρωί υπό ασαφείς συνθήκες σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης. Τα αίτιά της δεν διευκρινίστηκαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα.