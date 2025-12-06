ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απεργούν στις 10 Δεκέμβρη για ΣΣΕ και όρους εργασίας

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, με διεκδικήσεις που αφορούν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα ένσημα, τις αυξήσεις στους μισθούς, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τη συνταξιοδότηση.

Την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ απόφαση για απεργία έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Για την επιτυχία της πραγματοποιούνται καθημερινά περιοδείες, εξορμήσεις, συγκεντρώσεις και Γενικές Συνελεύσεις σε γιαπιά και εργοτάξια, στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων και τεχνικών γραφείων.

Στην Αθήνα την ημέρα της απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας, όπου ήδη με επιστολή τους οι οικοδόμοι έχουν ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ακόμα έχουν οριστεί μέχρι τώρα οι εξής συγκεντρώσεις: Στην Πάτρα στις 10.30 π.μ. στον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Στα Χανιά στις 10 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στην Καρδίτσα στις 10 π.μ. στην Alpha Bank. Στο Αγρίνιο στις 10.30 π.μ. στον ΕΦΚΑ.

Ενα από τα βασικά αιτήματα που προβάλλει η Ομοσπονδία Οικοδόμων είναι η επέκταση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της Συλλογικής Σύμβασης για όλους τους εργοδότες. Ακόμα, διεκδικεί 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Παρόμοια αιτήματα για τις ΣΣΕ του κλάδου τους, τον χρόνο εργασίας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας προβάλλει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, συν το αίτημα επανένταξης όλων των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ. Επίσης, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Οπως τονίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων, οι κυβερνήσεις με τους αντεργατικούς νόμους που προωθούν εξασφαλίζουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μεγαλοεργολάβους και μεγαλοκατασκευαστές συνθήκες περαιτέρω εντατικοποίησης της δουλειάς της εκμετάλλευσης. Ετσι, οι εργαζόμενοι μετρούν απώλειες και η μεγαλοεργοδοσία κέρδη.

Για την άρνηση της κυβέρνησης να κηρύξει υποχρεωτική τη ΣΣΕ σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει γιατί είναι εμπόδιο για τη μεγαλοεργοδοσία, επειδή εξασφαλίζει ένα δίχτυ προστασίας των εργαζομένων. Μιλώντας δε για τις επιπτώσεις του νέου νόμου για το 13ωρο, και υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλό από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και τις συμφωνίες - στην προκειμένη περίπτωση - με ενεργειακούς κολοσσούς, επισημαίνει: «Εχουμε καθήκον να αγωνιστούμε για να αποκρούσουμε την επίθεση, να ανατρέψουμε τη βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουμε, να πετύχουμε νίκες και να τους υποχρεώσουμε να κάνουν πίσω σε όσα σχεδιάζουν. (...) Οσα έχουμε ανάγκη, για να ζούμε αξιοπρεπώς τον 21ο αιώνα, πρέπει να τα διεκδικήσουμε με την πάλη μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ο,τι κερδίσαμε το κατακτήσαμε με τον αγώνα και το αίμα μας».

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας δίνει τη μάχη για την απεργία παράλληλα με τις αρχαιρεσίες του, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 8 Δεκεμβρίου. Καλεί σε μαζικοποίησή του, γιατί «όσο γινόμαστε περισσότεροι, αποφασισμένοι να παλέψουμε για το δίκιο μας, συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας, τόσο περισσότερο θα βάζουμε εμπόδια στα σχέδια τους». Καλεί επίσης σε κλιμάκωση του αγώνα με την 24ωρη απεργία, αναδεικνύοντας τα ζητήματα της εντατικοποίησης - και πολλές φορές ανασφάλιστης - εργασίας, των χαμηλών μισθών, της ακρίβειας, της έλλειψης μέτρων προστασίας που σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου.

Στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ειδικά οι εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει εργασιακή «ευελιξία», τη γενίκευση της οποίας φέρνει μεταξύ άλλων ο νόμος για το 13ωρο. Τη βιώνουν με 10ωρα - 12ωρα καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, χωρίς καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, ακάλυπτοι σε περίπτωση εργατικού «ατυχήματος» κ.ά. Γι' αυτό οι εργοδότες των κατασκευαστικών ομίλων, των μεγάλων μελετητικών και τεχνικών γραφείων και εταιρειών παροχής τεχνικών υπηρεσιών «μας βαφτίζουν "συνεργάτες" με μπλοκάκι», γι' αυτό αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών - τεχνικών που εργάζονται με ΔΠΥ. Και τονίζει πως «μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας θα σπάσει την αδιαλλαξία τους».

Σύσκεψη στη Λευκάδα

Με επίκεντρο την προετοιμασία της πανοικοδομικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη, και αντιδρώντας στην επιχειρούμενη διακοπή της οικοδομικής δραστηριότητας το καλοκαίρι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η σύσκεψη του Συνδικάτου Οικοδόμων Λευκάδας, παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας Γιάννη Τασούλα.

Εισηγητικά ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μάκης Βερροιώτης χαρακτήρισε τη «διαβούλευση» που προωθεί το Επιμελητήριο, με τη στήριξη του δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μεθοδευμένη παγίδα: Θα ζητηθεί «να τα βρουν στη μέση», νομιμοποιώντας σταδιακά την παύση, όπως ήδη συνέβη στους Παξούς. Τόνισε δε τις οικονομικές και ασφαλιστικές συνέπειες για έναν κλάδο εποχιακό, όπου το καλοκαίρι συγκεντρώνονται τα ένσημα.

Στη συνέχεια ο Γ. Τασιούλας ανέδειξε ότι πίσω από την απόπειρα παύσης της οικοδομής βρίσκεται η ενιαία γραμμή των επιχειρηματικών συμφερόντων, που αντιμετωπίζουν τον εργάτη ως μέσο κερδοφορίας. Υπενθύμισε πως στα χρόνια της κρίσης, με ανεργία 90%, οι μεγαλοξενοδόχοι ζητούσαν μεροκάματα των 30 - 35 ευρώ και «μαγειρεμένα» ένσημα, και σήμερα, που η οικοδομή έχει ξαναπάρει μπροστά, απαιτούν «σιωπή» στα εργοτάξια, για να μην «ενοχλείται» το τουριστικό προϊόν.

Ανέδειξε τη χτυπητή αντίφαση: «Ενώ ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει 13ωρη δουλειά, οι ίδιοι ζητούν τώρα παύση εργασιών για 5-8 μήνες, ανάλογα με το πότε τους συμφέρει». Με τη φράση «θέλουν και μαλάτα και γαλάτα και τα αρνιά θηλ'κά τα» περιέγραψε την τακτική «όποτε σε χρειάζομαι σε ξεζουμίζω - όποτε δεν σε χρειάζομαι σε θέλω άνεργο». Προειδοποίησε ότι στόχος των μεγαλοξενοδόχων είναι να περάσει μια πρώτη απόφαση, ώστε του χρόνου να επεκταθεί και τελικά να γίνει νόμος. «Αν θέλουν 8μηνη παύση, ας πληρώσουν αυτοί τις οικογένειές μας», σημείωσε. Η σύσκεψη κατέληξε σε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία της 10ης Δεκέμβρη, γιατί «όπου υπάρχει οργάνωση, τα σχέδιά τους δεν περνάνε».