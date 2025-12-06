ΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κάλεσμα για αλλαγή σελίδας, για να γίνει υπερασπιστής των εργαζομένων και οργανωτής του αγώνα τους

Κάλεσμα σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, αντιπρόσωπο συνδικάτου, εργαζόμενο, να σκεφτεί τι Εργατικό Κέντρο έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι, την ώρα που εντείνεται ακόμα περισσότερο η αντιλαϊκή πολιτική και η επίθεση της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στα δικαιώματά τους, απευθύνει η ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας μπροστά στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη.

Καλώντας σε αλλαγή σελίδας προς όφελος των εργατοϋπαλλήλων, συνολικά του λαού της Μεσσηνίας, η ΔΑΣ σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου των αντιπροσώπων της έδωσε απάντηση στη συκοφαντία από τον πρόεδρο και την ηγετική ομάδα του Εργατικού Κέντρου. Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίοι ακόμα και στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων προσπάθησαν να επιβάλουν μια «βουβή», εκφυλιστική διαδικασία, να μην ακουστούν τα προβλήματα και κυρίως να μη συζητηθεί το πώς να οργανώσουν την πάλη τους οι εργαζόμενοι, σε «συνέχεια» της προηγούμενης πορείας του ΕΚ.

Μάλιστα, με τη γνωστή ...αλά πλειοψηφία ΓΣΕΕ τακτική, ο πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου προχώρησε σε σπέκουλα κατά του ΠΑΜΕ, των 595 συνδικαλιστικών οργανώσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που συμμετείχαν στην τελευταία πανελλαδική σύσκεψή του.

Η ίδια συνταγή με την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Ολα αυτά στην ίδια γραμμή με τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που συνηθίζει συσκέψεις με τους υπουργούς Εργασίας, τον ΣΕΒ κ.λπ., όπως τώρα που υπογράφουν συμφωνίες στα κρυφά για το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Λαγογιάννης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και εκπρόσωπος της ΔΑΣ.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που είναι στέλεχος της ΝΔ και συνεργάζεται στη διοίκησή του, όπως και στη ΓΣΕΕ, με το ΠΑΣΟΚ, προχώρησε και σε ...καταγγελίες για «κομματικούς μηχανισμούς»! «Δηλαδή θέλει να μας πει ότι το ψηφοδέλτιό του δεν είναι ψηφοδέλτιο ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ; Σε αυτό το κομματικό αλισβερίσι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ πρωτοστατεί ο κ. Τσώνης και η ηγετική του ομάδα. Βεβαίως την πολιτική των συγκεκριμένων κομμάτων εφάρμοσε στο Εργατικό Κέντρο, όπου πρωτοστάτησε στο να μην κουνηθεί φύλλο μπροστά σε εμβληματικούς αντιλαϊκούς νόμους, όπου είτε έβρισκε θετικά είτε θεωρούσε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους εργαζόμενους παρά μερικούς, οπότε δεν έβρισκε λόγο να υπάρξει απάντηση από το εργατικό κίνημα. Σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη έβαζε στη ζυγαριά το συμφέρον του εργοδότη ή τα δικαιώματα των εργαζομένων, λες και η θέση του Εργατικού Κέντρου είναι να είναι συμπαραστάτης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των εργατών», σχολίασε ο Γ. Λαγογιάννης.

Δίνοντας δε απάντηση στο ποιος οργανώνει τους αγώνες των εργαζομένων στην Καλαμάτα και γενικότερα στη Μεσσηνία, ανέφερε εκ μέρους της ΔΑΣ: «Είμαστε συνδικαλιστές εργαζόμενοι που βγαίνουμε μπροστά και επώνυμα στην πάλη για σύγχρονα εργατικά δικαιώματα. Ας μας απαντήσει ο κ. Τσώνης, είναι "κομματικό" να παλεύεις με τους συναδέλφους σου, με το σωματείο σου, για ΣΣΕ με αυξήσεις για όλους τους κλάδους και τους εργαζόμενους, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, που μένουμε άφραγκοι στα μισά του μήνα, για ανθρώπινα ωράρια και όχι 13ωρα, για μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς; Είναι "κομματικό" να διεκδικείς ως εργαζόμενος να έχεις πρόσβαση σε σύγχρονη, δωρεάν Υγεία και Παιδεία;

Αντίθετα, εκείνος εμποδίζει την οργάνωση των απεργιών. Οπως έχει πει, "οι απεργίες δεν έχουν αποτελέσματα", "κάναμε πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα, και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε εθιμοτυπικά μια φορά τον χρόνο". Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης του είναι ότι στις 14 Οκτώβρη, μέρα πανελλαδικής απεργίας ενάντια στον νόμο για το 13ωρο, το ΕΚΚ ήταν πανελλαδική εξαίρεση, ντροπιάζοντας την Ιστορία του εργατικού κινήματος στην Καλαμάτα.

Την ίδια μέρα, ενώ εκείνος ήταν απών, έγινε απεργιακή συγκέντρωση στην Καλαμάτα όπου συμμετείχαν εκατοντάδες εργαζόμενοι από σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που απέτρεψαν, έστω και προσωρινά, έξωση εργαζόμενης με ανήλικο παιδί».

Στάθηκε και στην επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, παρά την προσπάθεια παρεμπόδισής της από τον πρόεδρο και την ηγετική ομάδα του ΕΚΚ. Εκεί συμμετείχαν διά ζώσης 101 από τους 184 αντιπροσώπους όλων των παρατάξεων, με ζωντανή διαδικασία και διάλογο, την ίδια ώρα που η ξεπουλημένη ηγεσία δεν τοποθετήθηκε καν. «Αμφισβητεί λοιπόν ο πρόεδρος ότι έγινε Γενική Συνέλευση με 101 αντιπροσώπους, αμφισβητεί το ανώτερο όργανο του Εργατικού Κέντρου, τη Γενική Συνέλευση;», καυτηρίασε ο συνδικαλιστής της ΔΑΣ, ενώ σχολίασε ακόμα για τη στάση του προέδρου:

«Παρά την ερώτηση δημοσιογράφου, δεν απάντησε ποια είναι τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί να μην ξέρει ο κόσμος τα ονόματα των σωματείων. Εμείς πάλι ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τα σωματεία μας, βγαίνουμε μπροστά στους χώρους δουλειάς, στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Μας ξέρετε από τη δράση μας. Οχι μόνο δεν κρύβουμε τα ονόματά μας και τα ονόματα των σωματείων, αλλά βγαίνουμε μπροστά για να μαζικοποιηθούν και να γίνουν κι άλλοι μέλη των σωματείων. Μήπως δεν αναφέρουν τα ονόματα των σωματείων γιατί δεν έχουν δράση, δεν έχουν παρουσία; Εμείς θέλουμε σωματεία ζωντανά, με παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, σε αντίθεση με σωματεία - φαντάσματα, που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν. Που δεν έχουν καμία δράση, δεν έχουν βγάλει ούτε μια ανακοίνωση τα προηγούμενα χρόνια. Χρησιμεύουν στον κ. Τσώνη μόνο για να εκλέγεται αυτός και η ηγεσία της αρεσκείας του στο Εργατικό Κέντρο, στη ΓΣΕΕ κ.α. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει στο ψηφοδέλτιό του μόνιμο δημοτικό υπάλληλο που έχει ψηφίσει και για τις ΠΟΕ ΟΤΑ - ΑΔΕΔΥ».

Εργατικό Κέντρο σε ρόλο κυνηγού συνδικάτων με ευθύνη της ηγετικής ομάδας

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του ΕΚΚ αποκλείουν το Συνδικάτο Γάλακτος - Ποτών - Τροφίμων από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να σημειώνουν, διά στόματος προέδρου στη Γενική Συνέλευση του φορέα, ότι το αποκλείουν διότι έχει μέλη μετανάστες εργάτες γης!

«Τέσσερα χρόνια δεν εγγράφει το Συνδικάτο μας στο ΕΚ με επανειλημμένες αστείες δικαιολογίες», είπε ο πρόεδρος του Σωματείου, Αρης Κομπότης. Αναφέρθηκε στην εκμετάλλευση των εργαζομένων στον κλάδο, στους αγώνες τους, και τόνισε: «Από όλα αυτά λείπει ο πρόεδρος του ΕΚ, ο οποίος έχει στον νου του να τα έχει καλά με τους βιομηχάνους του νομού μας και όχι με τους εργάτες.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών από την ίδρυσή του ακόμα κυνηγήθηκε από την εργοδοσία, δικαστικά και από την πλειοψηφία του ΕΚ Καλαμάτας. Με παρέμβαση εισαγγελέα στο καταστατικό του, επιπρόσθετη παρέμβαση του ΕΚ πάνω σε αυτή και πολλά άλλα. Παρ' όλα αυτά, αντέξαμε και συνεχίζουμε.

Δηλαδή έχουμε τη διοίκηση ενός Εργατικού Κέντρου που αντί να στηρίξει, κινήθηκε νομικά κατά ενός σωματείου και παρά τις υποχωρήσεις του σωματείου - τροποποίηση καταστατικού στα σημεία που μας υπέδειξαν κ.λπ. - συνεχίζει τον αποκλεισμό. Γιατί αν ίσχυαν οι δικαιολογίες του προέδρου, τότε δεν θα δεχόταν το Συνδικάτο ως μέλος της ούτε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ομοσπονδία της μεταποίησης στην Ελλάδα.

Γι' αυτό πρέπει να φύγουν από τη διοίκηση, γιατί είναι μια μαύρη σελίδα στην Ιστορία του εργατικού κινήματος της πόλης. Καλούμε τους αντιπροσώπους να δυναμώσουν τη ΔΑΣ στις εκλογές, για να δυναμώσει η δική τους φωνή».

Να γίνει το βήμα!

Στο παραπάνω κάλεσμα αναφέρθηκε και ο Παναγιώτης Καράμπελας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας. Μιλώντας για όλη την προηγούμενη δράση, τον συντονισμό των συνδικάτων, την πάλη τους από κοινού με τον λαό της πόλης και του νομού για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόνισε τη σημασία στήριξης της ΔΑΣ: «Απευθυνόμαστε σε όλους τους αντιπροσώπους, αλλά και σε κάθε εργαζόμενο, και τους λέμε: Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα! Να αποκτήσουμε το Εργατικό Κέντρο που έχουμε ανάγκη! Ενα Εργατικό Κέντρο που θα είναι φόβος της εργοδοσίας, οργανωτής και μπροστάρης στους αγώνες για όλο τον λαό της Μεσσηνίας! Που θα βοηθάει τα σωματεία να έχουν ζωντανή, καθημερινή, μαχητική δράση!

Ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και ψήφος του αγωνιστικού ψηφοδελτίου της ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου θα σημάνει βήμα για τη ριζική αλλαγή που έχει ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα στον νομό!

Για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία για ανυποχώρητο αγώνα! Οτι θα αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!».

Για να διεκδικήσουμε σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στον εργασιακό μεσαίωνα

Η ΔΑΣ στέκεται επίσης στις διεκδικήσεις με βάση τις οποίες καλεί τους αντιπροσώπους να τη στηρίξουν στις αρχαιρεσίες, ώστε να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα της «επόμενης μέρας». Κόντρα στη βαρβαρότητα που κυβερνήσεις, εργοδοσία και εργατοπατέρες μετατρέπουν σε «κανονικότητα», η ΔΑΣ προβάλλει την πάλη για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Για την υπογραφή Τοπικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ενάντια στα νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Για να δυναμώσουν η δράση και η αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών. Για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης και μεταφορές, με βάση τις πιο σύγχρονες επιστημονικοτεχνικές προδιαγραφές.