Στα μεγαλειώδη μπλόκα κρίνεται το δίκιο, η ζωή χιλιάδων βιοπαλαιστών

Χιλιάδες τρακτέρ σε τρία σημεία στη Θεσσαλία δίνουν τον «τόνο» των συγκλονιστικών κινητοποιήσεων

Εικόνες πρωτόγνωρες! Χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων πάνω στις κατειλημμένες Εθνικές Οδούς της Θεσσαλίας! Τρία μεγαλειώδη μπλόκα στην περιοχή σηματοδοτούν τον πανελλαδικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, τον μεγάλο αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους, κόντρα στην ΚΑΠ της ΕΕ, στην πολιτική της κυβέρνησης που τους διώχνει από την παραγωγή, που τους οδηγεί στη φτώχεια και στο ξεκλήρισμα.

Από την περασμένη Κυριακή, με οργανωτές τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους που συντονίζονται μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στην καρδιά των αγροτικών αγώνων, στη Θεσσαλία, δίνεται αυτός ο συγκλονιστικός αγώνας, που έχει πια απλωθεί σε όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη.

Οι βιοπαλαιστές παραγωγοί δίνουν εκεί τη μάχη για να υπερασπιστούν το εισόδημά τους, που συρρικνώνεται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα τους οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι, αλλά και τις απανωτές καταστροφές στην παραγωγή τους εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών και ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Στο επίκεντρο θέτουν δίκαια, ζωτικής σημασίας αιτήματα που αφορούν τις άμεσες πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται από το 2024, και τα διαχρονικά τους αιτήματα να είναι συνδεδεμένες οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή, κατώτατες τιμές που θα καλύπτουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους.

Σήμα κλιμάκωσης από τα μεγαλειώδη μπλόκα της Θεσσαλίας

Το σήμα του πανελλαδικού ξεσηκωμού δόθηκε από τη Λάρισα και την Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή, όταν με οργανωμένο σχέδιο και μαχητική κινητοποίηση αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί με εργάτες, νέους και νέες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό σε όλα τα σημεία και να ανεβάσουν χιλιάδες τρακτέρ, στήνοντας τα μεγαλύτερα μπλόκα των τελευταίων ετών:

- Στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας, πάνω στην ΠΑΘΕ, έχει στηθεί το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων των νομών Λάρισας και Μαγνησίας.

- Πάνω στον αυτοκινητόδρομο του Ε-65 στην Καρδίτσα έχει στηθεί το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων του νομού.

- Στα Τρίκαλα το μπλόκο είναι στα διόδια του Λόγγου στον Ε-65, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

Από την πρώτη μέρα που στήθηκαν τα συγκεκριμένα μαζικά μπλόκα, νέα τρακτέρ συρρέουν συνεχώς από τα χωριά αυτών των περιοχών. «Δεν περισσεύει κανείς από τον δίκαιο αγώνα», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι στη Θεσσαλία καθώς υποδέχονται μέσα σε μαχητικό κλίμα εκατοντάδες νέα τρακτέρ που παίρνουν θέσεις μάχης στον δίκαιο και ελπιδοφόρο αγώνα.

Τα μπλόκα των αγροτών ισχυροποιούνται κάθε μέρα, ζωντανεύουν από τις συζητήσεις που γίνονται σχεδόν καθημερινά στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου οι αγρότες συμμετέχουν μαζικά, συζητούν και οργανώνουν τη συντονισμένη κλιμάκωση του αγώνα τους.

Η πρωτοφανής συμμετοχή επιβεβαιώνει το πολύ μεγάλο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, αλλά και τη διάθεσή τους να πάνε αυτόν τον αγώνα «μέχρι τέλους», δηλώνοντας αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν την πάλη τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους.