ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δεν περνάνε ο αυταρχισμός και η καταστολή!

Ακόμη ένα μαχητικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας από τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου του Ε-65, την ώρα που αναμενόταν να εκδικαστεί η υπόθεση ενός ακόμη αγροτοδικείου σε βάρος του

Ο ίδιος διώκεται γιατί πρωτοστάτησε στις αγροτικές κινητοποιήσεις τον Φλεβάρη του 2025, με την κατηγορία της «κατάληψης οδοστρώματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση»!

Στο πλευρό του συνδικαλιστή βρέθηκαν οι συνάδελφοί του αγρότες, που δίνουν ...«από κοινού και κατ' εξακολούθηση» τον αγώνα της επιβίωσης αυτές τις μέρες. Και, παρά τη βροχή, βρέθηκαν από νωρίς στα δικαστήρια, παρατάσσοντας μάλιστα και αγροτικά μηχανήματα.

Στο πλευρό του συνδικαλιστή, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, βρέθηκαν επίσης ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Ανοιξη» καταγγέλλοντας την τρομοκρατία που επιστρατεύει η κυβέρνηση σε βάρος τους. Παρευρέθηκαν επίσης οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων Καρδίτσας και Λάρισας, Γιώργος Καπράνας και Γιάννης Σκόκας, αντίστοιχα.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν για ακόμη μία φορά σωματεία και φορείς της Καρδίτσας, απαιτώντας την αθώωσή του Κ. Τζέλλα, καθώς και να αρθούν όλες οι κατηγορίες σε βάρος του.

Να σταματήσει η προσπάθεια καταστολής των κινητοποιήσεων

Η εκδίκαση πήρε αναβολή, ενώ σε δηλώσεις του ο Κ. Τζέλλας κατήγγειλε την κυβέρνηση για τη στάση της, καλώντας τη να αποσύρει τις δυνάμεις καταστολής και να δώσει λύσεις άμεσα για να γυρίσουν σπίτια τους. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, χρησιμοποιεί βία, καταστολή, εκφοβισμό και ό,τι άλλο, αρκεί να μη δώσει λύσεις».

«Αγωνιζόμαστε για το αύριο, αγωνιζόμαστε να έχουμε μέλλον εδώ στην περιοχή μας και αντί γι' αυτό, οι "φραπέδες" είναι έξω και οι αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο αύριο πάνε στα δικαστήρια. Αυτή είναι η πολιτική που θέλει να μας ξεκληρίσει, που δεν έκανε κανένα έργο όλη αυτή την περίοδο στην περιοχή μας και βλέπουμε πως γίνονται ζημιές παντού κι άλλοι συνάδελφοι υποφέρουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιούτρας, γραμματέας της ΕΟΑΣΚ.