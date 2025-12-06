Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
2025 ΜΠΛΟΚΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
  • ΛΑΡΙΣΑ - ΝΙΚΑΙΑ
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑ - Ε-65
  • ΤΡΙΚΑΛΑ - ΔΙΟΔΙΑ ΛΟΓΓΟΥ
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΓΑΡΑ
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
  • ΠΕΛΛΑ - ΓΥΨΟΧΩΡΙ
  • ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ
  • ΗΜΑΘΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
  • ΣΕΡΡΕΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
  • ΣΕΡΡΕΣ - ΚΕΡΔΥΛΙΑ
  • ΠΕΛΛΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ
  • ΠΙΕΡΙΑ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  • ΠΙΕΡΙΑ - ΑΙΓΙΝΙΟ
  • ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
  • ΡΟΔΟΠΗ - 5ο ΧΛΜ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ
  • ΞΑΝΘΗ - ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  • ΔΡΑΜΑ - ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
  • ΔΡΑΜΑ - ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
  • ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
  • ΦΛΩΡΙΝΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΙΚΗΣ
  • ΕΟΡΔΑΙΑ - ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
  • ΓΡΕΒΕΝΑ - ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  • ΒΟΙΩΤΙΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
  • ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ
  • Β. ΕΥΒΟΙΑ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ
  • Β. ΕΥΒΟΙΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ
  • ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ
  • ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΟΥΡΟΣ
  • ΑΧΑΪΑ - ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ
  • ΑΙΓΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ
  • ΗΛΕΙΑ - Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
  • ΛΕΧΑΙΝΑ - ΠΑΛΙΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑ
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΚΙΑΤΟ
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ
  • ΛΕΣΒΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΛΑΡΣΟΥ
    

