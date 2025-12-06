ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!

«

Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας, είναι δίκαιος και θα είναι νικηφόρος», διαμηνύουν εργατικά σωματεία και οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πλατεία Βάθης).

Στη Θεσσαλονίκη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση της Αθήνας απευθύνουν η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Γεωργίας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας πως «η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει τον λαό απέναντι στους αγρότες δεν θα περάσει!». Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η ΟΓΕ.

Τα σωματεία προσθέτουν ότι «ο αγώνας τους συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου».

«Είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης», συνεχίζουν, ο οποίος «φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα για τον λαό μας».

«Λεφτά υπάρχουν για τα πεδία των μαχών, όχι για τις ανάγκες του λαού και τα χωράφια των αγροτών», αναφέρουν τα σωματεία, αφού «την ίδια ώρα που η πολεμική οικονομία της ΕΕ και της κυβέρνησης απορροφά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, για τους αγρότες και τις λαϊκές ανάγκες περισσεύουν ψίχουλα».

Απαντώντας και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό», τα Σωματεία σημειώνουν ότι «οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες και ποιος πραγματικά ταλαιπωρεί τον λαό: Οι πολιτικές που μας αφήνουν απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές, με διαλυμένο σύστημα Υγείας και χωρίς τις σύγχρονες υποδομές που έχουμε ανάγκη.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες».

«Ο λαός αγκαλιάζει τον αγώνα των αγροτών γιατί τα αιτήματα τους είναι και δικά του», σημειώνεται στο κάλεσμα των συγκεντρώσεων, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα «να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο και με κάθε μορφή τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και να ανοίξει τον δρόμο προς όφελος του λαού».