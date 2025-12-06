Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Τη Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου για τις ΣΣΕ, στο υπουργείο Εργασίας

Σε συνέντευξη Τύπου καλούν από κοινού 9 Ομοσπονδίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, στις 11 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας, στέλνοντας μήνυμα έντασης του αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, προστασία του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, κατοχύρωση του 7ωρου - 5ήμερου - 35ωρου.

Το κάλεσμα υπογράφουν οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Τύπου - Χάρτου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, Φαρμάκου και Εμφιαλωμένων Ποτών.

Τονίζουν πως είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο σε όλους τους κλάδους για τη διεκδίκηση του ώριμου και αναγκαίου αιτήματος για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Αυτή είναι - σημειώνουν - η καλύτερη απάντηση στους εργοδότες, που πανηγυρίζουν για την ελευθερία που τους προσφέρουν οι αντεργατικοί νόμοι ώστε να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, βλέποντας νέα πεδία κερδοφορίας από το μακέλεμα των λαών και τους πολέμους.

Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση και στην άθλια πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία στήριξε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις και τώρα εμφανίζεται για να ξεπλύνει την κυβέρνηση υπογράφοντας τον ενταφιασμό των κλαδικών Συμβάσεων, μέσα σε ορυμαγδό προπαγάνδας περί δήθεν επαναφοράς τους.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
