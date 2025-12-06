Από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη το «ως εδώ» στην εγκληματική πολιτική ΚΑΠ και ΕΕ

Σε όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη απλώνεται ο δίκαιος αγώνας των βιοπαλαιστών παραγωγών, με το πείσμα και την αποφασιστικότητά τους να κάνει συντρίμμια τις προσπάθειες υπονόμευσης από την κυβέρνηση.

Την Παρασκευή μάλιστα, νέα μπλόκα συνέχιζαν να στήνονται σε μια σειρά περιοχές, ενώ τα ήδη στημένα ενισχύονταν με ακόμα περισσότερα τρακτέρ.

Νέα μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία, απρόκλητη καταστολή στη Θεσσαλονίκη

Στην Κεντρική Μακεδονία, νέα μπλόκα στήθηκαν την Παρασκευή σε Πιερία, Σέρρες και Θεσσαλονίκη, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες από τα ανατολικά και από τη Χαλκιδική παρατάχθηκαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στα Πράσινα Φανάρια, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου συνάντησαν αστυνομικό φραγμό με κλούβες.

Δέχθηκαν μάλιστα επίθεση με χημικά, όταν επιχείρησαν να περάσουν πεζή στον κόμβο. Τη στάση της αστυνομίας κατήγγειλε εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών ο Βασίλης Μαυροσκάς, χαρακτηρίζοντας ψεύτικες τις δηλώσεις της κυβέρνησης, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι μένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Στοοι αγρότες συνεχίζουν να κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ την Παρασκευή απέκλεισαν και το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους που διώκονται στη Θεσσαλία.

Ταυτόχρονα ενισχύεται και το αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, όπου γίνονται συμβολικοί αποκλεισμοί της παλαιάς Εθνικής οδού.

Στο Κιλκίς, το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων την Παρασκευή ενισχύθηκε με δεκάδες τρακτέρ, ενώ μόνιμα κλειστή παραμένει η είσοδος φορτηγών. Η διέλευση επιτρέπεται για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα προς το εξωτερικό.

Στην Κεντρική Μακεδονία ενισχύονται τα μπλόκα στην Πέλλα (κόμβος Γυψοχωρίου) και στην Αλυσίδα (επαρχιακή οδό Εδεσσας - Φλώρινας), στην Ημαθία, (κόμβος Κουλούρας) και στον κόμβο Νησελίου.

Στις Σέρρες, την Παρασκευή οι αγρότες απέκλεισαν για λίγες ώρες το τελωνείο του Προμαχώνα, όπου έχουν στήσει το μπλόκο τους. Στήθηκε μάλιστα και νέο μαζικό μπλόκο στην Εγνατία Οδό στο ύψος του κόμβου των Κερδυλίων.

Στη μάχη μπήκαν και οι αγρότες της Πιερίας, όπου το απόγευμα της Πέμπτης στήθηκε μπλόκο στο Αιγίνιο, στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Τέλος, το πρωί της Παρασκευής στήθηκε μπλόκο και στην είσοδο της Κατερίνης από τους αγρότες της περιοχής.

Κλιμακώνουν τον αγώνα σε Ανατ. Στερεά και Εύβοια

Την Παρασκευή, οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στηκινήθηκαν προς την Εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης και αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις, έβαλαν τα τρακτέρ και στα δύο ρεύματα, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Από εκεί δήλωναν αποφασισμένοι να παραμείνουν και να στήσουν το μπλόκο τους στον κόμβο της Θήβας.

Κάθοδο στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και τον κόμβο του Κάστρου, για το πρωί της Κυριακής 7 Δεκέμβρη, έχουν αποφασίσει και οι υπόλοιποι αγροτικοί σύλλογοι της Βοιωτίας, όπου θα στηθεί ενιαίο μπλόκο.

Στη Φθιώτιδα, προς την Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και τον κόμβο τον Μπράλου αναμένεται να κινηθούν σήμερα Σάββατο με τρακτέρ οι παραγωγοί.

Την ίδια στιγμή στο μπλόκο τους στον δρόμο Λαμίας - Δομοκού παραμένουν συγκεντρωμένοι με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα αγρότες από τα χωριά της περιοχής, οι οποίοι σχεδιάζουν την κλιμάκωση του αγώνα.

Στον αγώνα ρίχνονται και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας. Από το πρωί της Παρασκευής και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, τα πρώτα τρακτέρ άρχισαν να συγκεντρώνονται στο μπλόκο του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, όπως επίσης και στο μπλόκο που στήνει ο Αγροτικός Σύλλογος Ιστιαίας, στην είσοδο της πόλης.

Στη Δυτική Ελλάδα

Στην Αχαΐα, ενισχύθηκε και με νέα τρακτέρ από το Διάσελο το μεγάλο μπλόκο στον κόμβο Κουρλαμπά, με τους αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στον αγώνα, πολλοί με τις οικογένειές τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής, το δικό τους μπλόκο έστησαν στο Αίγιο αγρότες και κτηνοτρόφοι, στη γέφυρα του κόμβου Σελινούντα.

Στην Ηλεία, μαζικά είναι τα μπλόκα στα Λεχαινά αλλά και στην είσοδο της νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου, όπου το απόγευμα της Παρασκευής με συνέλευση στον χώρο επρόκειτο να παρθούν αποφάσεις κλιμάκωσης, με στήσιμο μπλόκων και σε άλλα σημεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κινητοποίηση στις 12 μ. στο Αγγελόκαστρο, για το στήσιμο μπλόκου. Την ίδια ώρα οι ΑΣ Ακτίου - Βόνιτσας και Κατούνας - Μεδεώνων που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Βόνιτσας - Λευκάδας, καλούν σε κινητοποίηση στα διόδια του Ακτίου, από κοινού με τους συναδέλφους τους από την Πρέβεζα.

Στην Πελοπόννησο

Αύριο Κυριακή, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης πραγματοποιείται η σύσκεψη στην οποία έχει καλέσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους, τις επιτροπές αγώνα, τους αγροτοκτηνοτρόφους από την Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή, και παρά τη δυνατή βροχή, αγρότες προχώρησαν σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο τους στη Μεσσήνη και σε συλλαλητήριο στους δρόμους της πόλης. Επιπλέον ο ΑΣ Μεσσήνης καλεί σε μεγάλο μηχανοκίνητο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη στην Καλαμάτα, ενώ σε στήσιμο μπλόκου καλεί για τη Δευτέρα και ο ΑΣ Χανδρινού.

Στη Λακωνία, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι αποφάσισαν παράταξη των τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και πανλακωνική συγκέντρωση με τρακτέρ και μηχανήματα τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη στις 4 μ.μ., στη νέα γέφυρα Ευρώτα.

Στην Αργολίδα σε σύσκεψη προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής ο αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος του νομού, που συντονίζοντας τα «βήματά» του καλεί στην αυριανή σύσκεψη της Τρίπολης, αλλά και σε κινητοποίηση για όλο τον νομό τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη.

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους, ενισχύοντας την παρουσία τους, είναι και οι βιοπαλαιστές της Κορινθίας με το μπλόκο στο Κιάτο.

Στην Ηπειρο

Στην Πρέβεζα, από την Τετάρτη έχει στηθεί μπλόκο στην Εθνική οδό Ιωαννίνων - Πρέβεζας, στον Λούρο, όπου συμμετέχουν αγρότες με δεκάδες τρακτέρ από την περιοχή. Στο πλευρό τους βρέθηκαν σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξη στον αγώνα για την επιβίωση.

Στα Γιάννενα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν το μπλόκο στον κόμβο στο Καλπάκι, με καθημερινούς δίωρους αποκλεισμούς της Εθνικής οδού προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Αρτα, η Ομοσπονδία καλεί τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού να μπουν δυναμικά στη μάχη, με συγκέντρωση την Κυριακή 7 Δεκέμβρη στις 11 π.μ. στη γέφυρα. Στο πλευρό τους στέκεται το Εργατικό Κέντρο, που καλεί σε μαζική στήριξη της κινητοποίησης την Κυριακή.

Δεύτερο μπλόκο στον Εβρο

Νέο μπλόκο στο βορειότερο σημείο της χώρας και συγκεκριμένα στο τελωνείο Ορμενίου έστησαν την Παρασκευή οι αγρότες του Βορείου Εβρου. Οπως και στο τελωνείο των Κήπων έτσι και στο Ορμένιο το μπλόκο ισχύει μόνο για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, με την κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων να γίνεται κανονικά.

Χαρακτηριστικό της συμπαράστασης του λαού της περιοχής προς τον δίκαιο αγώνα ήταν οι θερμές εκδηλώσεις υποστήριξης από τους κατοίκους, μέσα στην πόλη της Ορεστιάδας, την ώρα που οι αγρότες ξεκινούσαν με μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ για το Ορμένιο.

Στον Νότιο Εβρο παραμένει το μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, με τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης να παραμένουν αμετακίνητοι με τα αγροτικά τους μηχανήματα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μάλιστα έχει σχηματιστεί ουρά 11 χιλιομέτρων από τα σταθμευμένα φορτηγά κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου, με τους αγρότες να αναφέρουν πως από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας - Τουρκίας έρχονται μόνο αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, μετά τους αγρότες της Ροδόπης που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο της δυτικής εισόδου για Κομοτηνή, σειρά πήραν την Παρασκευή και οι αγρότες της Ξάνθης στήνοντας μπλόκο στην Εγνατία Οδό, στην έξοδο προς Κομοτηνή με πάνω από 150 τρακτέρ.

Αντίστοιχα, κλιμάκωση αναμένεται τόσο από τους αγρότες στην Καβάλα που βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε Μουσθένη, Φιλίππους και Χρυσούπολη, όσο και από τους αγρότες της Δράμας που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης.

Στη Δυτική Μακεδονία

Στο μπλόκο στο τελωνείο Νίκης παραμένουν από την Πέμπτη οι αγρότες από τη Φλώρινα, όπου καθημερινά προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου.

Στο μεταξύ, δυναμώνει καθημερινά με νέα τρακτέρ το μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα από αγρότες του Αμυνταίου και της Εορδαίας.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών καλεί σε συγκέντρωση σήμερα Σάββατο στις 11 π.μ. στο Διοικητήριο. Από εκεί αναμένεται να ξεκινήσει μεγάλο κομβόι με τρακτέρ προς τη Σιάτιστα, για να στηθεί νέο μπλόκο.

Στην Κρήτη

Σήμερα Σάββατο, στις 10 π.μ. θα γίνει η μαζική κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στον κόμβο των Πεζών, ενώ στα Χανιά αποφασίστηκε στήσιμο μπλόκου στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών από αύριο Κυριακή, στις 11.30 π.μ.

Τέλος, στη Μυτιλήνη, μαζικό και μαχητικό μπλόκο στήθηκε στον κόμβο της Λάρσου, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.