Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Σύσκεψη για το δυνάμωμα του αγώνα και της αλληλεγγύης

Σε σύσκεψη για την οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα καλεί σωματεία, φορείς και εργαζόμενους το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας, τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του στην Αμφισσα. Καλεί «να συντονίσουμε τα βήματά μας όλοι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι συνταξιούχοι, βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες απαιτήσεις μας». Επίσης, καλεί στην κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του εργαζόμενου από τη «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ., στην Αμφισσα.

    

Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ