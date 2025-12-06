ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Σύσκεψη για το δυνάμωμα του αγώνα και της αλληλεγγύης

Σε σύσκεψη για την οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα καλεί σωματεία, φορείς και εργαζόμενους το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας, τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του στην Αμφισσα. Καλεί «να συντονίσουμε τα βήματά μας όλοι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι συνταξιούχοι, βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες απαιτήσεις μας». Επίσης, καλεί στην κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του εργαζόμενου από τη «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ., στην Αμφισσα.