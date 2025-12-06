ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΧΘΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Πάνω από 97% η συμμετοχή, δεκάδες τα θέατρα που δεν λειτούργησαν!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή η απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, η συμμετοχή στην οποία - μέχρι το απόγευμα - έδειχνε να είναι άνω του 97%! Την ίδια μέρα ήταν προγραμματισμένη και συγκέντρωση στο Παλλάς (αναλυτικό ρεπορτάζ στον «Ριζοσπάστη» της Τρίτης 9/12).

Οι ηθοποιοί παλεύουν για το αυτονόητο: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού. Αλληλεγγύη στον αγώνα που δίνει το ΣΕΗ εξέφρασαν σωματεία και σύλλογοι στον κλάδο.

Αναλυτικά τα δεκάδες θέατρα που δεν λειτούργησαν και οι αντίστοιχες παραστάσεις:

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες. Αθηνών: Cancel. Αλμα: Festen. Αλίκη: Μπαμπάδες με ρούμι. Ακροπολ: Η μητέρα του σκύλου. Αλέκος Αλεξανδράκης: Στο Τσακ. Αποθήκη: Στην εξοχή. Αλάμπρα: 2.22 - A ghost story. Ανεσις: Τελευταία έξοδος, Τζόνι Μπλε. Βεάκη: Δον Ζουάν. Βεάκη (παιδικό): Βαρώνος Μινχάουζεν - Οι φανταστικές περιπέτειες. Γκλόρια: Ράφτης κυριών. Βρετάνια: Αρωμα Γυναίκας. ΖΙΝΑ: Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ. Μικρό Παλλάς: Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής. Πόρτα: Dracula. Οδού Κυκλάδων: Αρχιμάστορας Σόλνες (πρόβα). Embassy: Η κόμισσα της Φάμπρικας. Κνωσσός: Ο Εχθρός του λαού. Τέχνης: Το Τρίτο Στεφάνι. Τέχνης (παιδικο): Ο κ. Βρομύλος. Παλλάς: Αλεξάνδρεια. Πόλη: Οικογένεια Τσεκμέ. Ελληνικός Κόσμος: Το μεγάλο μας Τσίρκο / Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Φιλίπ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ. Βέμπο: Ενας ήρωας με παντούφλες. Νέος Ακάδημος: Η Φάλαινα. Αλκυονίς: Ταρτούφος. Κιβωτός: Η κουζίνα. Λαμπέτη: Η ληστεία της συμφοράς. Μουσούρη: Η συνάντηση. Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED. Ιδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας. Μικρό Χορν: Αγριος Σπόρος. Χορν: Μάρτυρας Κατηγορίας. Ιλίσσια: Το ακρωτήρι. Χώρα: Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα. Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν, Πιτσιμπούργκο. ΗΒΗ: Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης. Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις. Σημείο: Ευγένιος. Προσκήνιο: Λεωφορείον ο πόθος. CARTEL Tεχνοχώρος: Ανθρωποι και ποντίκια. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Merdre! Εμπορικόν: ΚΕΪΚ. Πορεία: Οταν έκλαψε ο Νίτσε. Φίατ: Ολική Αμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία. Bios: Οι ερωτευμένοι. Δίπυλον: Η μέρα της φούστας. Οδού Κεφαλληνίας: Η Μονίκ δραπετεύει.

Συμπαράσταση στην απεργία του ΣΕΗ: Από Κοινού: Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ. Arroyo: Nina Simone. Από Mηχανής: Ο Φιάκας. Βαφείο - ομάδα ΘΕΑΤΡΕΙΣ: Το Τανγκό των Χαμένων Ονείρων. Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Οιδίποδας και Ο Χορός των εραστών. Τζένη Καρέζη: Εντα. Rabbithole - ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας: Το κοράκι. Radar: Οι Βρικόλακες. Σταθμός: Το ΓΑΛΑ. Τόπος Αλλού - ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ: Killing GODOT. Λύχνος: ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΞ. Μπέλλος: «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει. Σεξ - Βία - Εξουσία - Πίστη -Αγάπη». Μικρός Κεραμεικός: Vranarama comedy nights.

Και οι παραγωγές που έχουν πρόβες: ΟLVIO - Ομαδα ΕΜΕΙΣ: Interview. Πρόβα (παιδική σκηνή): Χριστουγεννιάτικοι μπελάδες. Σημείο: Ερρίκος Ε'. Τρένο στο Ρουφ: Πυρεξία - Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή. COCHLEA studia - KΟΧΛΙΑΣ ΑΜΚΕ: Καλό κορίτσι. Oμάδα Memental στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ακούς Μικρέ - Ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε. Γκραν Γκινιόλ Λαμπ: «Πώς να προσποιείστε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ».