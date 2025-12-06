Ο λαός αγκαλιάζει τον δίκαιο αγώνα και φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης

«Ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι που μπορεί να βάλει φρένο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και να ανοίξει τον δρόμο προς όφελος του λαού»: Το μήνυμα αυτό διατρανώνεται από εκατοντάδες σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα, που εκφράζουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στα μπλόκα και στη μάχη που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα.

Αλλωστε, η πολιτική που τσακίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες, είναι η ίδια που συνθλίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι η πολιτική που «ξύνει τον πάτο του βαρελιού» όταν πρόκειται για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, για να βρίσκονται πάντα «στον αφρό» τα «θέλω» και οι ανάγκες του κεφαλαίου, με παχυλές επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις και προνόμια.

Ο αγώνας των αγροτών για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα αφορά όλους τους εργαζόμενους και τον λαό! Οι αγρότες παράγουν με δυσβάσταχτο κόστος και τα προϊόντα τους φτάνουν στην αγορά σε πολλαπλάσιες τιμές. Πληρώνουν πανάκριβα τα αγροεφόδια, το ρεύμα, το πετρέλαιο και πουλούν ακόμα και κάτω του κόστους. Ομιλοι του αγροτοδιατροφικού τομέα και οι μεγαλέμποροι που μεσολαβούν μέχρι το ράφι, βάζουν το ένα καπέλο πάνω στο άλλο για τα κέρδη τους. Με τις πλάτες της κυβέρνησης και της ΕΕ κλέβουν τον λαό, κλέβουν και τους παραγωγούς!





Αυτή η στήριξη και η αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Η αλληλεγγύη, λοιπόν, εργατικών σωματείων και φορέων του κινήματος στον αγώνα των βιοπαλαιστών παραγωγών και κτηνοτρόφων δυναμώνει στο έδαφος του κοινού αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο.

Καθημερινές επισκέψεις στα μπλόκα από σωματεία και φορείς

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και φοιτητές, μέσα από τα σωματεία και τους μαζικούς τους φορείς, βρέθηκαν στο πλευρό των βιοπαλαιστών. Συγκεκριμένα, την περασμένη Κυριακή, τη μέρα δηλαδή που στήνονταν τα μπλόκα, με την παρουσία και την αποφασιστική τους συμβολή έσπασε ο αυταρχισμός κράτους και κυβέρνησης, ώστε να κλιμακωθεί αυτός ο συγκλονιστικός αγώνας.

Αλλωστε, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας είχε κάνει συσκέψεις προετοιμασίας με φορείς της πόλης πριν στηθεί το μπλόκο, σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τη συνέχεια της κοινής δράσης.

Το γεγονός μάλιστα ότι το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, δεκάδες σωματεία, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής (ΣΙΚΑΕΛ), εμπορικοί σύλλογοι από τους δήμους του νομού Λάρισας και Καρδίτσας, φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύλλογοι γυναικών είχαν βγάλει από πριν ανακοινώσεις στήριξης και προανήγγειλαν ότι θα βρεθούν στο πλευρό τους, ενίσχυε τη θέληση και την αποφασιστικότητά τους απέναντι στο κλίμα της αστυνομοκρατίας που καλλιεργούσε η κυβέρνηση.

Το σύνθημα «εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά», που ακουγόταν μπροστά στις κλούβες των ΜΑΤ και στη συνέχεια πάνω στην ΠΑΘΕ και στον Ε-65, έδωσε επιπλέον δύναμη και κουράγιο στους χιλιάδες αγρότες που έβλεπαν ότι δεν είναι μόνοι στον δίκαιο αγώνα τους.

Από τη Δευτέρα λοιπόν τα στημένα πλέον μπλόκα είναι γεμάτα με αγρότες που κάνουν συνελεύσεις και οργανώνουν τις δράσεις τους, αλλά και με εκπροσώπους σωματείων και μαζικών φορέων καθώς και εργαζομένων, συνταξιούχων, νέων από τα χωριά και τις πόλεις, φοιτητών, που εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, δυναμώνοντας τον κοινό αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο.

Ξεχωριστά στιγμιότυπα αγωνιστικής ανάτασης και αισιοδοξίας

Τέτοιες εικόνες καταγράφει κάθε μέρα ο «Ριζοσπάστης» εδώ και μια βδομάδα, όπως και οι παρακάτω:

Οι δεκάδες αυτοκινητιστές των ταξί της Λάρισας, που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης πάνω στην ΠΑΘΕ στη Νίκαια Λάρισας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιούσαν. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Αγγελου Μεταξά, γραμματέα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας: «Η παρουσία μας εδώ είναι μια απάντηση στην πολιτική του "διαίρει και βασίλευε" που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση με τη λογική του "κοινωνικού αυτοματισμού"». Αντίστοιχη κίνηση πραγματοποίησε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στο μπλόκο στο Κιάτο Κορινθίας.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης βρέθηκαν αυτοκινητιστές ταξί, καθώς και οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών από τη Θεσσαλονίκη, που απεργούσαν την Τετάρτη.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευόμενων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ), που επισκέφτηκε το μπλόκο της Νίκαιας, με την Γεωργία Παπαδάμου, πρόεδρο του Συλλόγου, να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «είμαστε ολόψυχα μαζί μας στον αγώνα που δίνετε, οποιαδήποτε προσπάθεια καταστολής του αγώνα σας θα μας βρει απέναντι».

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας (ΟΕΒΕΛ) που υιοθέτησε ψήφισμα, στο οποίο τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ είναι η αιτία που δημιουργεί τα προβλήματα που οδηγούν τους αγροτοκτηνοτρόφους στη φτωχοποίηση και μέχρι τον τελικό αφανισμό. Η επιτυχία των κινητοποιήσεών σας αποτελεί και για μας οδηγό και φάρο για τους αγώνες που πρέπει να αναπτύξουμε για να επιτύχουμε τη δική μας επιβίωση».

Ψήφισμα στήριξης του αγώνα υιοθετήθηκε ομόφωνα και από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας.

Η αντιπροσωπεία υγειονομικών από την Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, το σωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας Καρδίτσας και του Συλλόγου Εργαζομένων του παραρτήματος αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρίες (ΚΕΠΕΠ), που βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο μπλόκο του Ε-65. Η αντιπροσωπεία μοίρασε συμβολικά υγειονομικό υλικό, ενώ σε δήλωσή του ο Εκτορας Γάζος, πρόεδρος της Ενωσης, θύμισε πως «πριν δύο χρόνια, με τις πλημμύρες του "Daniel", ήμασταν μαζί στον πλημμυρισμένο Παλαμά, με το ιατρείο αλληλεγγύης εμείς μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο για τα μέτρα αποκατάστασης. Ετσι και σήμερα, εδώ δείχνουμε την πραγματική αλληλεγγύη. Σήμερα εδώ στα μπλόκα, αύριο στις κινητοποιήσεις, στα αγροτοδικεία... μέχρι την τελική νίκη».

Οι εκπρόσωποι της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Ν. Τρικάλων (ΕΙΝΚΥΤ) και η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων του Νοσοκομείου Τρικάλων επισκέφτηκαν επίσης το μπλόκο των αγροτών στον Λόγγο Τρικάλων.

Με τις ανακοινώσεις τους οι Ενώσεις ενστόλων, συνδικαλιστών αλλά και στρατευμένων εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα και μάλιστα τις επόμενες μέρες προγραμματίζουν επισκέψεις στα μπλόκα.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης τις επόμενες μέρες

Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται νέες επισκέψεις και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στα μπλόκα αλλά και σε διάφορες πόλεις (βλ. και θέμα δίπλα). Μεταξύ άλλων, την Τρίτη 9 Δεκέμβρη σωματεία και μαζικοί φορείς του δήμου Ελασσόνας θα μεταβούν μαζικά στο μπλόκο της Νίκαιας για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους. Την ίδια μέρα θα βρεθούν στο μπλόκο και οι φοιτητικοί σύλλογοι Λάρισας.