Και οι συνταξιούχοι στους δρόμους στις 15 Δεκέμβρη

Σε νέα κινητοποίηση κατεβαίνουν τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι της Αττικής, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, μετά και τις περιφερειακές συγκεντρώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Το νέο αγωνιστικό ραντεβού των συνταξιούχων της Αττικής είναι στην Αθήνα, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10.30 π.μ.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων δηλώνει την απόφασή της να συνεχίσει τους αγώνες, ενώ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026. «Δεν πρόκειται να δεχτούμε και να ανεχτούμε αυτήν την κοροϊδία μετά από 15 χρόνια ληστείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, της 13ης - 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της άδικης και εγκληματικής "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων παράνομων και ληστρικών ανατροπών», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.