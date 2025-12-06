Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Και οι συνταξιούχοι στους δρόμους στις 15 Δεκέμβρη

Σε νέα κινητοποίηση κατεβαίνουν τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι της Αττικής, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, μετά και τις περιφερειακές συγκεντρώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Το νέο αγωνιστικό ραντεβού των συνταξιούχων της Αττικής είναι στην Αθήνα, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10.30 π.μ.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων δηλώνει την απόφασή της να συνεχίσει τους αγώνες, ενώ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026. «Δεν πρόκειται να δεχτούμε και να ανεχτούμε αυτήν την κοροϊδία μετά από 15 χρόνια ληστείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, της 13ης - 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της άδικης και εγκληματικής "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων παράνομων και ληστρικών ανατροπών», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συλλαλητήρια ενάντια στον νέο πολεμικό και ματωμένο προϋπολογισμό
Από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη το «ως εδώ» στην εγκληματική πολιτική ΚΑΠ και ΕΕ
Στα μεγαλειώδη μπλόκα κρίνεται το δίκιο, η ζωή χιλιάδων βιοπαλαιστών
«Πού θα βρώ το δίκιο μ';... Στα μπλόκα, γι' αυτό ίμ' δω»
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, εδώ είναι η ελπίδα μας!»
Ο λαός αγκαλιάζει τον δίκαιο αγώνα και φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης
«Στον κουβά» ο κοινωνικός αυτοματισμός και ο εμπαιγμός
Με τέτοιους ...«φίλους» τι να τους κάνεις τους εχθρούς!
Απεργούν στις 10 Δεκέμβρη για ΣΣΕ και όρους εργασίας
Αίμα και πλάσμα προς πώληση: Ενα επιχειρηματικό παζάρι πάνω στις ανθρώπινες ανάγκες
Κάλεσμα για αλλαγή σελίδας, για να γίνει υπερασπιστής των εργαζομένων και οργανωτής του αγώνα τους
«Μαζί κάνουμε το βήμα! Πιο πολλοί, πιο δυνατοί, για την ανατροπή!»
Δεν περνάνε ο αυταρχισμός και η καταστολή!
 H «καραμέλα» του «παραγωγικού μοντέλου» επανέρχεται
 Πάνω από 97% η συμμετοχή, δεκάδες τα θέατρα που δεν λειτούργησαν!
 Τη Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου για τις ΣΣΕ, στο υπουργείο Εργασίας
 Σύσκεψη για το δυνάμωμα του αγώνα και της αλληλεγγύης
 Αποφάσεις για απεργία στις 16 Δεκέμβρη από τα Εργατικά Κέντρα
Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Μια νυχτιά στο μπλόκο
 Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!
 Επισκέψεις αλληλεγγύης από στρατευμένους και στρατιωτικούς
 Οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννίνων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ