Επισκέψεις αλληλεγγύης από στρατευμένους και στρατιωτικούς

Σήμερα Σάββατο, στις 12 μ., θα επισκεφθούν το μπλόκο της Νίκαιας φαντάροι από στρατιωτικές μονάδες από όλη την Ελλάδα.

Επίσης, στις 12.30 μ.μ. αντιπροσωπεία της Κίνησης Αποστράτων Αστυνομικών (ΚΑΠΑ).

Την Τρίτη 9 Δεκέμβρη, στις 11 π.μ., αντιπροσωπεία του Συντονιστικού των 13 Φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών και υπαξιωματικών, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Βασίλη Τσιλιγιάννη, Σμήναρχο εν αποστρατεία, θα επισκεφθεί το μπλόκο Καρδίτσας στον Ε-65.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί: Στις 12 μ. το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση. Στις 2 μ.μ., το μπλόκο στον Λόγγο Τρικάλων. Στις 3 μ.μ., το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση. Στις 5 μ.μ. το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση. Στις 6.30 μ.μ. το μπλόκο της Νίκαιας.