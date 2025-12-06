ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Αποφάσεις για απεργία στις 16 Δεκέμβρη από τα Εργατικά Κέντρα

«Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά»: Με το σύνθημα αυτό τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας και Τρικάλων πήραν αποφάσεις για 24ωρη απεργία την Τρίτη 16 Δεκέμβρη.

Στόχος είναι μάλιστα ο πανθεσσαλικός απεργιακός συντονισμός, με εργατικά κέντρα από όλους τους νομούς, με σωματεία και συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Μια αγωνιστική απόφαση, στήριξης στην πράξη του μεγαλειώδους αγώνα των βιοπαλαιστών, δίνοντας έτσι συνέχεια στη δράση τους, αφού από την πρώτη στιγμή έχουν βρεθεί στο πλευρό τους, συμβάλλοντας μαχητικά και στο στήσιμο των μπλόκων.

Τα δύο Εργατικά Κέντρα καλούν σε δυνάμωμα της αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για κοινό αγώνα, που αφορά την εργατική τάξη, τον λαό και την ανάγκη του να έχει πρόσβαση σε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Αγώνας που συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου.

Μάλιστα, η απεργία στις δύο πόλεις θα γίνει τη μέρα που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας σε βάρος του λαού.