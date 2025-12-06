ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Στον κουβά» ο κοινωνικός αυτοματισμός και ο εμπαιγμός

Η κοροϊδία και οι απειλές εξοργίζουν ακόμη περισσότερο τους βιοπαλαιστές που κλιμακώνουν τον δίκαιο αγώνα

Με κάθε τρόπο επιχειρεί η κυβέρνηση να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών. Από την πρώτη στιγμή έστειλε τα ΜΑΤ και τις δυνάμεις καταστολής να χτυπήσουν βίαια, να συλλάβουν ανθρώπους του μόχθου που παλεύουν για τη ζωή και το εισόδημά τους βγάζοντας τα τρακτέρ τους στους δρόμους και στα μπλόκα.

Η άγρια καταστολή είναι η άλλη όψη της πολιτικής του ξεκληρίσματος, της ΚΑΠ της ΕΕ που υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό σέρνει σε δίκες και αντιμετωπίζει ως κοινούς «εγκληματίες» τους βιοπαλαιστές, αποδεικνύοντας τη σαπίλα του επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους, το οποίο την ίδια ώρα συγκαλύπτει τους διάφορους «φραπέδες» και την πολιτική που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ακραία» η πολιτική της κυβέρνησης...

Βλέποντας μάλιστα η κυβέρνηση ότι «έφαγε τα μούτρα της», αφού οι αγρότες οργανωμένα έσπασαν τους εκβιασμούς και την καταστολή, βγαίνοντας μαζικά στις Εθνικές Οδούς με τα τρακτέρ τους, επιχειρεί τώρα να καλλιεργήσει τον διχασμό, το δηλητήριο του κοινωνικού αυτοματισμού.

Μιλάει για «ακραίες ενέργειες» των αγροτών, επαναλαμβάνοντας τον εμπαιγμό ότι τάχα φέτος «έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα των τελευταίων χρόνων». Ούτε κουβέντα δηλαδή για τα δίκαια αιτήματά τους, που αφορούν συνολικά την επιβίωση και την προστασία της παραγωγής τους.

Οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου όμως βρίσκονται στα μπλόκα κόντρα στο δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, κόντρα στις χαμηλές τιμές που καθορίζουν οι εμποροβιομήχανοι, που παίρνουν το προϊόν τους τζάμπα για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους.

Μια εκτόξευση κόστους που έχει προκληθεί, μεταξύ άλλων, από την πολιτική της «πράσινης μετάβασης» και της «απελευθέρωσης της Ενέργειας» που υλοποιεί η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, μέσα σε μια νύχτα το κράτος βρίσκει 300 εκατ. ευρώ για να στηρίξει τους ...αναξιοπαθούντες εφοπλιστές στο «πρασίνισμα» του στόλου τους, ενώ επιδοτούνται και σταθερά με αφορολόγητο πετρέλαιο. Από την άλλη, η κυβέρνηση το αρνείται στους βιοπαλαιστές αγρότες.

Οι βιοπαλαιστές βρίσκονται στον δρόμο για να μην είναι εκτεθειμένη η παραγωγή τους στο έλεος των φυσικών και καιρικών φαινομένων, αλλά να προστατεύεται από τις κατάλληλες υποδομές, να αποζημιώνονται ουσιαστικά και στο 100% για τις ζημιές τους. Να έχουν εισόδημα και ποιότητα ζωής που θα τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρεπώς στα χωριά τους.

Ειδικά στη Θεσσαλία, εδώ και δύο χρόνια, από τις καταστροφές του «Daniel», με ευθύνη της κυβέρνησης οι βιοπαλαιστές δεν έχουν αποζημιωθεί ουσιαστικά για να ορθοποδήσουν, οι υποδομές της περιοχής παραμένουν κατεστραμμένες την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δρομολογεί σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού, με πρόσχημα την έλλειψή του.

Τα παραπάνω και άλλα αφορούν τις δίκαιες και ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις τους, τις οποίες η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αρνείται να ικανοποιήσει, γιατί «δεν χωράνε» στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ, της συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια.

...και της ΚΑΠ της ΕΕ, που τους ξεκληρίζει

Μάλιστα, με τα δισεκατομμύρια που διαφημίζει ότι έδωσε, μία μέρα πριν στηθούν τα μεγαλειώδη μπλόκα, προβάλλει σχεδόν ως ...«αχάριστους» τους αγρότες! Ωστόσο αυτά αφορούν υπόλοιπα των επιδοτήσεων του 2024 και του 2023...

Η κοροϊδία απογειώνεται αν σκεφτεί κανείς ότι όσοι παραγωγοί πήραν χρήματα από την προκαταβολή, τα περισσότερα παρακρατήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, και άλλοι μάλιστα «μπήκαν μέσα»! Αντίστοιχα, χιλιάδες παραγωγοί δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για όσους περιμένουν να αποπληρωθούν με το «Μέτρο 23», αφού κι αυτό είναι «πετσοκομμένο» κατά 25%.

Εμπαίζει τους κτηνοτρόφους για δήθεν μέτρα στήριξης την ίδια ώρα που τους άφησε στο έλεος των ζωονόσων, με τον τρόπο που επέλεξε να τις διαχειριστεί, στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ. Αρνείται τον αναγκαίο εμβολιασμό, με μοναδικό της κριτήριο να μη διαταραχθεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας.

Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της μιλούν για «εξυγίανση» και «παθογένειες που αντιμετωπίζει» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ίδια στιγμή που στηρίζουν το πραγματικό σκάνδαλο, την ΚΑΠ της ΕΕ. Την πολιτική δηλαδή διασφάλισης, πάση θυσία, προϊόντος φτηνού, ακόμα και κάτω του κόστους, ως πρώτη ύλη για τα μεταποιητικά και εμπορικά μονοπώλια.

Με τον λαό στο πλευρό τους ακυρώνουν την προπαγάνδα της!

Τις απαντήσεις στον «διάλογο» που ζητάει η κυβέρνηση, που δήθεν ψάχνει τον λόγο για τον οποίο κινητοποιούνται οι αγρότες, τις έχει ήδη πάρει από τους ίδιους, που με κάθε τρόπο εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να φτάσουν αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα «έως το τέλος».

Κάθε απειλή πολλαπλασιάζει τα τρακτέρ που βγαίνουν στα μπλόκα! Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα βρίσκονται καθημερινά στα μπλόκα, στηρίζουν πολύμορφα τον ηρωικό αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, καθώς όλοι τους είναι θύματα της ίδιας πολιτικής, πλήττονται από την αδυσώπητη ακρίβεια στα τρόφιμα και την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.